Villa Primic è un palazzo, o castello, imponente affacciato sul mare. Un tempo dimora accogliente, ora casa ombrosa e scricchiolante. Dei fasti e del prestigio di allora sono rimasti i ricordi, le tasse e i debiti, tanti.

Per questo Rose (Margherita Buy) decide di vendere “perché se i sentimenti finiscono, te ne puoi fare anche degli altri, ma se i soldi finiscono sei proprio un disperato”. Il marito Valerio (Massimiliano Gallo), celebre autore che da troppo tempo non pubblica più nulla, non accetta la decisione drastica della moglie. Ma è in minoranza, anche i due figli sono d’accordo con la madre. L’unica a dargli manforte è la governante della casa. Ma i principi non bastano a pagare i creditori.