“Il talento di Mr. C” di Tom Gormican

Nicolas Cage è… Nick Cage nel nuovo film disponibile on demand da luglio 2022.

Ci vuole piu coraggio o più incoscienza a interpretare sè stessi in un film? Bisognerebbe chiederlo a Nicolas Cage, una quarantennale carriera tra drammi, commedie e film di azione e avventura, che ha deciso di mettersi in gioco diventando l’alter ego di se stesso nella action comedy “Il talento di Mr. C”. Due parole sul titolo italiano: c’era davvero bisogno per la distribuzione in Italia di cambiare l’originale ispirandosi al titolo del romanzo di Patricia Highsmith (Il talento di Mr. Ripley, anche film nel 1999) quando l’originale strizza l’occhio a Milan Kundera e al suo L’insostenibile leggerezza dell’essere?

Diretto da Tom Gormican, L’insostenibile peso di un enorme talento è quello che deve (sop)portare l’attore Nick Cage, divo ormai non più corteggiato da Hollywood come un tempo, o almeno in crisi da copione. In attesa di un ruolo alla sua altezza e sostituito da attori più giovani, Nick deve non solo mantenere uno stile di vita dispendioso come si addice a una vera star, ma anche – più banalmente – pagare bollette e alimenti all’ex moglie e a una figlia adolescente che, pur amando il padre non ne condivide né i gusti cinematografici, né le esuberanze.

Tuttavia, ogni uomo ha un prezzo e, seppur con riluttanza e una certa supponenza, Nick accetta un compenso da un milione di dollari per essere l’ospite d’onore della festa di compleanno di uno dei suoi fan più sfegatati, Javi Gutiérrez (Pedro Pascal), il quale non è però esattamente solo un eccentrico miliardario che vive in una sontuosa villa a Mallorca , ma un pericoloso malvivente.

Nick è quindi il cavallo di Troia ideale per la CIA , e l’agente Vivien (Tiffany Haddish) non esita a reclutarlo per ottenere informazioni che portino alla cattura del pericoloso Gutierrez. Seppur riluttante, Nick Cage deve sul serio immergersi nei ruoli di uomo d’azione che lo hanno reso famoso sul grande schermo, e mettersi in gioco (senza controfigura nè stuntman) per salvare se stesso e la sua famiglia.

Se il vero Nicolas Cage all’inizio era piuttosto scettico a interpretare se stesso, l’evolversi della sceneggiatura scritta da Tom Barbican e Kevin Etten lo ha convinto che il film non era solo un affettuoso omaggio alla sua carriera (testimoniato dalle molte citazioni di film dell’attore), ma una sorta di libera interpretazione dell’uomo Nicolas Cage, ricostruitoà attraverso i suoi ruoli, le interviste, le sue apparizioni televisive.

È chiaro che Gormican non si prende mai gioco (completamente) di Nicolas Cage, anche quando Nick mostra il suo lato egocentrico e Javi – che possiede addirittura un mini-santuario dedicato all’attore con una statua a grandezza naturale ispirata a Face Off – adora la star in modo assoluto. Nei giorni in cui sono costretti a coabitare i due scopriranno la comune passione per il cinema, che sia un classico come Il gabinetto del Dr. Caligaris o una favola moderna come Paddington 2, facendo nascere una amicizia che sarà cementata dalle avventure-disavventure sullo sfondo del mare di Mallorca.

Per quanto possa sembrare una affermazione scontata, Nicolas Cage è a proprio agio nei panni di Nick Cage e Pedro Pascal è una impeccabile spalla comica. Il talento di Mr C è una gradevole commedia che intrattiene e fa sorridere, senza mai osare troppo, ma senza nemmeno annoiare.

Il talento di Mr.C

Titolo Originale: The unbearable weight of a massive talent

Cast: Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish. Neil Patrick Harris, ALessandra Mastronardi

Durata: 107′

Sito Web Ufficiale: https://www.nickcage.movie

Uscita Italia: luglio 2022 (on demand)