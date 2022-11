Il Teatro di Cittadinanza di Mattia Berto approda alla Casa di The Human Safety Net, alle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco, con il suo progetto Agorà Venezia: un ciclo di appuntamenti sui temi della condivisione, della memoria storica collettiva e della sostenibilità, che avranno luogo nello storico edificio, oggi aperto al pubblico per la prima volta in 500 anni, dopo il restauro di David Chipperfield Architects Milan.

In una realtà culturale pronta ad accogliere nuovi progetti per ritornare ad una idea di Venezia aperta e inclusiva, il Teatro di Cittadinanza si è ispirato al percorso della mostra interattiva A World of Potential ospitata al terzo piano delle Procuratie, ma anche alla storia di Piazza San Marco e ai momenti di festa che ne hanno caratterizzato la vita, per creare, in chiave contemporanea, un ponte tra Venezia e lo spazio pubblico delle Procuratie, interpretate come una vera e propria casa aperta a tutti, per ritrovare e celebrare la dimensione di comunità.

Due gli appuntamenti proposti: un laboratorio teatrale e il Gran Ballo di Cittadinanza. Il laboratorio si terrà nel primo weekend di dicembre (2-4 dicembre) e inviterà 25 cittadini-performer ad attivare il proprio potenziale e a ricercare i propri punti di forza, come la curiosità, la gratitudine, la speranza, il lavoro di squadra e altri, per stare bene con sé stessi e con gli altri e avere un impatto concreto e positivo sulla società. Il loro lavoro troverà un’immediata restituzione alla città la sera del 4 dicembre nel Gran Ballo di Cittadinanza, quando tutta la comunità verrà invitata a partecipare a un’esperienza totalmente inedita e sorprendente. L’evento, ideato e diretto da Mattia Berto, con la drammaturgia di Arianna Novaga, sarà impreziosito dal contributo di Aida Vainieri, danzatrice del Tanztheater di Pina Bausch. Il tutto preceduto da una reading-performance del Manifesto del Teatro di Cittadinanza, il 22 novembre, allo storico Gran Caffè Lavena, in collaborazione con l’Associazione Piazza San Marco.

Per partecipare al laboratorio teatrale e al Gran Ballo di Cittadinanza è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo e-mail: visit@thehumansafetynet.org. L’ingresso al Gran Ballo potrà avvenire in tre diversi orari: 19.00, 19,20 e 19,40 ed è gradito un dress code elegante-creativo.

