In occasione dell’uscita del volume IL TEATRO E LA QUESTIONE GIULIANO DALMATA, la pagina Facebook dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Venezia ha ospitato una conversazione in diretta tra i curatori del libro, Alessandro Cuk (presidente dell’ANVGD Venezia) e Giuseppe Barbanti (critico teatrale de La Nuova Venezia). Hanno partecipato anche il regista Andrea Castelletti e l’attore Tullio Svettini, e un intervento di Ermelinda Damiano, presidente del consiglio Comunale di Venezia e coordinatrice delle varie attività previste durante il mese in corso, in occasione della Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano dalmata. Questo libro è stato realizzato dall’ANVGD Venezia anche con la collaborazione del CINIT-Cineforum Italiano.

Questo incontro è il primo di una serie di 34 iniziative impostate a riguardo e curate in gran parte dall’ANVGD che le presenterà attraverso incontri in streaming sempre fruibili dalle pagine Facebook. Ermelinda Damiano ha posto l’accento sul fatto che in questa situazione di emergenza sanitaria non è possibile coinvolgere come in passato le scuole, ma nonostante ciò avranno luogo importanti iniziative, come la deposizione della corona al monumento ai caduti, in Piazza Martiri delle Foibe a Marghera, e la Messa in Duomo di San Lorenzo a Mestre, in memoria delle vittime. Tutte in diretta streaming, incluso lo spettacolo teatrale “Giulia“, il quale resterà online per tutta la settimana , rendendo comunque vantaggiosa la presentazione a distanza che ormai è diventata una necessità in questi tempi oscuri nei quali sono necessarie nuove modalità di comunicazione, senza per questo smettere di tenere vivo il ricordo e dare un messaggio alle nuove generazioni.

Il testo presentato si focalizza su tre opere teatrali incentrate sull’importante argomento dell’esodo giuliano dalmata: Giulia / Tasi Nino che no xe el momento / Una storia per Albina. E’ il secondo volume nel quale gli stessi autori si occupano di teatro e questa volta si cerca di dare soprattutto una dimensione temporale, ossia come il rapporto tra la questione giuliano dalmata e il mondo del teatro si è evoluto nel tempo. Tasi Nino che no xe el momento fu uno dei primi testi esistenti su questo importante tema, che solo di recente si è iniziato a trattare col meritato rilievo, ed è stato messo in scena dalla compagnia di Grado nel 1988, a soli 13 anni dalla firma del trattato di Osimo.

Andrea Castelletti, nel presentare il suo lavoro “Giulia”, il più recente dei tre spettacoli trattati nel volume (e rappresentato già con buoni risultati a livello nazionale) ha usato due termini all’apparenza seri e drammatici, come “gravità dell’infoibamento” e “gravità dell’esodo”, sottolineando che però tali termini non vogliono definire in toto il ritmo teatrale, che è stato invece volutamente mantenuto su toni più leggeri, grazie all’ambientazione in un contesto di vacanza, quella di una ragazzina che coi genitori ripercorre itinerari negli stessi luoghi di sofferenza dei loro avi. Il regista ha voluto porre l’accento sulla forza del teatro, che a suo parere rende molto più incisiva l’interiorizzazione di tali fatti storici, laddove un libro non spacca l’animo come può fare uno spettacolo teatrale…

Per vedere tutto il programma del Giorno del Ricordo, che andrà avanti fino al 5 marzo, basta collegarsi con il sito del Comune di Venezia dove, in uno spazio apposito, sono contenute tutte le iniziative proposte con il link di collegamento per poterle recuperare anche dopo la loro trasmissione in diretta.

Silvia Anastasio