Nel 1839 nasce ufficialmente la fotografia. A Venezia nel 2019, centottant’anni dopo, l’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini, in collaborazione con Fratelli Alinari. Fondazione per la Storia della Fotografia, organizza un convegno di studi dedicato al rapporto tra la nascente arte della fotografia e la scena teatrale italiana al tempo della Belle Époque. Il convegno, primo di una serie di appuntamenti dedicati a fotografia e teatro, si terrà a San Giorgio Maggiore dal 27 al 29 novembre e vedrà gli interventi di 33 autorevoli relatori che discuteranno la produzione fotografica di Ottocento e primo Novecento, per evidenziare l’affinità elettiva tra pratica teatrale e pratica fotografica che ha caratterizzato in modo particolare i primi decenni di storia della fotografia (ingresso libero fino esaurimento posti: per informazioni teatromelodramma@cini.it).

Il convegno dal titolo Attori e fotografi nell’Italia della Belle Époque è il primo di una serie di appuntamenti volti a indagare la fotografia di teatro dalle origini fino alla contemporaneità. Dopo gli indirizzi di saluto di Maria Ida Biggi, Direttrice dell’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini, docente di Discipline dello Spettacolo all’Università Ca’ Foscari di Venezia, i relatori individueranno i fotografi che si sono occupati di questo genere fotografico e ricostruiranno i rapporti intercorsi tra questi e gli artisti della scena e/o le compagnie teatrali. Particolare attenzione sarà riservata al ritratto dell’interprete femminile e alla circolazione di questo tipo di fotografia attraverso la stampa generalista e di settore.

Il convegno, il cui comitato scientifico è composto da Maria Ida Biggi, Stefano Mazzoni,Tiziana Serena, Emanuela Sestie Marianna Zannoni, è realizzato insieme all’Università degli Studi di Firenzee l’Università Ca’ Foscari di Venezia, con la partecipazione dell’ICCD – Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e della SISF – Società Italiana per lo Studio della Fotografia. L’iniziativa ha, inoltre, il sostegno della Fondazione di Venezia.