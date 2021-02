Il teatro in televisione con Atti unici di Anton Čechov

Sabato 20 febbraio ore 21.45 sarà trasmessa in prima assoluta su Rai5 la nuova produzione del Teatro Stabile del Veneto. Si tratta dei due noti atti cecoviani La domanda di matrimonio e L’orso, raccordati in maniera inedita dal regista Damiano Michieletto.

L’idea dello spettacolo è partita proprio dal regista veneziano ed è stata subito accolta dallo Stabile che è si è dimostrato efficientissimo nel concretizzarla: si pensi che la rappresentazione è stata allestita e registrata in poche settimana (e questo nonostante le difficoltà legate alla pandemia in atto).

Il regista, considerata la durezza del periodo che stiamo vivendo, ha voluto mettere in scena uno spettacolo che fosse leggero e divertente, rimanendo comunque capace di toccare l’emotività di ognuno di noi. I personaggi, infatti, sono rappresentati in tutte le loro umane debolezze, il che consente al pubblico da casa una facile identificazione con essi e quindi un inevitabile coinvolgimento.

E a chi obietta che fare teatro in televisione non sia possibile, Damiano Michieletto risponde sposando la tesi del regista inglese Peter Brook e cioè quella per cui se il pubblico non può andare dal teatro, sarà il teatro a dover andare dal pubblico, con qualunque mezzo a disposizione.

interpreti Giancarlo Previati, Petra Valentini, Edoardo Sorgente, Andrea Pennacchi, Nicola Stravalaci

scene Paolo Fantin

costumi Carla Teti

luci Alessandro Carletti

regia televisiva Daniela Vismara