San Liberale è l’unico vero quartiere di Treviso, sostiene Ivonne, presidente del “Gruppo anziani”. Non è una somma di edifici, è uno spazio studiato, pensato per essere vissuto, camminato, con spazi verdi e a misura d’uomo. Ivonne è anziana, ma si esprime bene, tratteggia con precisione e calore il quartiere dove abita, o meglio, il quartiere che vive.

Il documentario “Il villaggio“, presentato fuori concorso all’Edera Film Festival 2024 di Treviso e parte della sezione Focus Nordest, nasce dal progetto “Finestre sul mondo: laboratorio, cinema e territorio”, coordinato dalla professoressa Paola Brunetta. Il progetto ha portato gli alunni di quattro istituti superiori di Treviso – l’ITT “G. Mazzotti”, l’IPSSEOA “M. Alberini”, l’IIS “A. Palladio” e il Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” – a conoscere il cinema dal punto di vista teorico e pratico, nei suoi vari aspetti (scrittura, regia, fotografia, montaggio, suono), con la guida e il supporto di professionisti e formatori.

Nel documentario, il quartiere ci scorre sotto gli occhi, tra inquadrature che raffigurano quel “Villaggio coordinato” immaginato e realizzato tra gli anni ’50 e ’60 del Novecento dall’architetto neorealista Mario Ridolfi e i volti delle persone che lo abitano. Gloria racconta che suo figlio è contento a scuola. Che viene trattato bene dai compagni, che nessuno dice male di lui perché non è italiano. Che nel quartiere non sente differenze, che sono tutti uguali. Giulia ha avuto un’opportunità di lavoro importante a New York, spiega. Ma a un certo punto ha avuto il desiderio di tornare nel quartiere dove era cresciuta, di portare un negozio di abbigliamento lì, a San Liberale, un luogo di colore, di luce per il quartiere stesso. La farmacia è un punto di riferimento per il quartiere, racconta Noemi. Non solo per i farmaci, ma anche per consigli, o una richiesta di aiuto per una bolletta da pagare. Ci sono tanti anziani, soli, che cercano nel suo studio un antidoto alla solitudine più che un parere medico: è l’esperienza di Alberto, medico di base. E un sorriso, un saluto, possono cambiare la giornata di un anziano, suggerisce il parroco Paolo. Ogni persona intervistata racconta il suo pezzetto di verità e il risultato è un puzzle che raffigura una comunità variegata, dalle varie etnie e provenienze, ma unita dalle relazioni umane, dalla collettività, dalle aree verdi condivise, dal gioco in cortile, dallo sport, dalla scuola.

Un quartiere che porta sulle sue spalle il peso del pregiudizio da parte della città di Treviso, ma dove questo peso sembra essere sorretto e spartito da una comunità che conserva un certo orgoglio, una fierezza di appartenere a quel quartiere, tanto peculiare quanto personale. E tra un racconto e l’altro, le fotografie di Giancarlo Rado, che lui stesso sfoglia con le sue mani nodose, e nelle quali ritroviamo, di nuovo, quei volti, quelle vie, quelle finestre romboidali così caratteristiche di un quartiere che attraverso quelle immagini e quelle parole ci incuriosisce, ci affascina, ci incanta.