Un weekend ricco di appuntamenti per bambini e famiglie al Teatrino Groggia a cura di mpg.cultura.

Venerdì 21 maggio dalle 16 alle 19 e sabato 22 maggio dalle 15 alle 18. “Appuntamento in Ruga”: un laboratorio per bambini e famiglie a cura di Mattia Berto. Quota d’iscrizione: 50 euro a bambino accompagnato da un genitore.

L’idea del laboratorio nasce dalla convinzione che sia fondamentale creare delle situazioni speciali nelle quali genitori e figli interagiscono, sperimentano e condividono vissuti e aspettative. Due weekend di laboratorio al Teatrino Groggia nei quali si lavorerà alla scoperta dei fili che tengono legate le generazioni, facendosi raccontare dalle mamme e dai papà com’era la loro infanzia e dai figli come vivono il presente e come immaginano il loro futuro. A teatro e grazie agli strumenti che il laboratorio teatrale mette in campo, si scopriranno i corpi, le voci, le storie. Sarà una chiamata per tutti quelli che hanno voglia di scendere in strada in quella ruga speciale che conduce in un mondo magico: il teatro.

Domenica 23 maggio (due repliche): prima replica alle ore 11.00 seconda replica alle ore 15.30. “Storia di una gabbianella”, con Pippo Gentile, Angela Graziani, Alessia Gottardi, Viola Gentile, audio e luci Alberto Gottardi, regia Stefano Questorio, produzione Ullallà Teatro. Spettacolo vincitore del “Premio Otello Sarzi-Nuove Figure del Teatro” a “I TEATRI DEL MONDO” Festival Internazionale del Teatro per Ragazzi Porto Sant’Elpidio Luglio 2007 -18^ EDIZIONE.

Crescere in un mondo di gatti può essere duro per un piccolo di gabbiana, specialmente se si crede un gatto e fa di tutto per assomigliare a Zorba, che crede essere la sua “Mamma”! A ogni angolo un pericolo in agguato: una gatta sciantosa amante dello shopping e dello champagne che quella piccola gabbiana se la vorrebbe mangiare in salsa di mirtilli; e poi l’oscuro mondo dei topi, i grossi ratti del porto che non vogliono certo essere esclusi dall’eventuale lussuoso banchetto! Un susseguirsi di imprevisti e ostacoli mettono a dura prova Zorba, che nelle sue peripezie è aiutato dagli amici gatti, abitanti nel mondo variopinto e strambo del Bazar: la generosità partenopea di Colonnello, la lealtà lamentosa di Segretario, le conoscenze di Diderot che non si separa mai dalla sua preziosa Enciclopedia, aiuteranno Zorba a mantenere la sua promessa e accompagneranno la piccola gabbiana ad affrontare la verità sulla sua mamma e ad accettare la sua vera identità. L’amore e la forza delle promesse fatte, spingeranno i gatti del porto alla felice riuscita nel loro intento: Fortunata volerà! Ma anche Zorba uscirà trasformato da questa esperienza: “E’ molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile, e tu ci hai aiutato a farlo”.

Biglietto: 8,50 euro compresa prevendita. Vendita esclusivamente online a partire dal 17 maggio 2021 al seguente link

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/storia-di-una-gabbianella/155594

Per ulteriori informazioni e iscrizioni al laboratorio:

info@mpgcultura.it / www.mpgcultura.it

Teatro Groggia: Cannaregio, 3161 – Venezia 30121