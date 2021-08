Ilenia Ginefra un’attrice emergente alla Mostra del Cinema con il CINIT

Ilenia Ginefra, giovane attrice di origine lucana, sarà con il CINIT – Cineforum Italiano alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. Nata a Potenza nel 1997, finite le scuole superiori e dopo avere frequentato una scuola di teatro a Napoli e alcuni laboratori teatrali a Roma, entra giovanissima (nel 2017) al prestigioso corso di recitazione del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

Un’esperienza importante che porta Ilenia a partecipare come protagonista ad alcuni cortometraggi prodotti proprio dal Centro Sperimentale. Tra questi una segnalazione particolare la merita “Il più grande” di Francesco Romano che partecipa a “Cortinametraggio 2021”. Un lavoro che ha come ambientazione la Napoli del 1808. Il re di Napoli è Giuseppe Bonaparte e per lui viene convocata a corte una pittrice che dovrà fargli un ritratto nelle vesti di imperatore.

Per far questo rimangono da soli in una stanza del Palazzo Reale e mentre la pittrice si impegna nel suo lavoro, il re è distratto e un pizzico arrogante.

“Maestà come mai avete scelto proprio me per ritrarvi” chiede ingenuamente e con curiosità la pittrice. Ma lui è altezzoso e chiede il silenzio, sembra subire il fatto di dover stare in posa.

Alla fine la pittrice gli dice: “Io vi ho osservato molto in queste due settimane e credo di conoscervi meglio. Mi rattrista vedervi lasciare il trono di Napoli”. Ma lui approfitta del suo potere per poterla sedurre.

Un’interpretazione efficace e misurata quella di Ilenia, molto calibrata e come lei spiega direttamente “Il più grande è stato un lavoro interessante e, come ci diceva Giancarlo Giannini, in queste occasioni il 50% del personaggio è il costume. Però non abbiamo lavorato pensando al tempo dell’Ottocento, ma con una recitazione moderna”.

Ilenia Ginefra è anche protagonista del cortometraggio “Felici e contente” di Domenico Croce insieme alla piccola Elisa Pierdominici. Il lavoro è stato presentato al Festival di Giffoni 2021 nella sezione Parental Experience, quella che raccontava al pubblico, con il dramma o la commedia, quanto sia difficile essere genitori.

Nel corto la giovane mamma Gabriella va a casa dei genitori con sua figlia Mina. L’intento è di lasciare lì la bambina per qualche giorno o anche di più, perché deve fare un provino e magari avere un po’ di libertà per se stessa. Ma non sarà così facile perché Mina farà di tutto per attirare le attenzioni della madre in una sorta di battaglia senza esclusione di colpi.

“Lavorare con i bambini – racconta Ilenia – è molto stimolante. E’ tutto un imparare da loro perché seguono il loro istinto”. E in questa parte l’attrice sembra davvero molto istintiva, in un ruolo di madre divisa tra il desiderio di fuga e una responsabilità che la attrae ma che la porta anche a grandi limitazioni che vive con difficoltà.

Qualche anno fa Ilenia Ginefra ha anche partecipato al festival Cinemadamare prendendo parte a cinque cortometraggi tra cui “Sogno lucido” di Luca Tamburrino in cui tre ragazze arrivano a Matera e vivono un’esperienza tra la realtà e qualche digressione onirica.

Ma prossimamente vedremo Ilenia anche in televisione perché è nel cast della fiction di Canale 5 “Storia di una famiglia perbene”, otto episodi di 50 minuti, che si è liberamente ispirata al romanzo omonimo di Rosa Ventrella. Il lavoro, diretto da Stefano Reali, è interpretato, tra gli altri, anche da Giuseppe Zeno, Simona Cavallari, Federica Torchietti e Carmine Bruschini.

La storia è ambientata a Bari e racconta, negli anni che vanno dal 1985 al 1992, le vicissitudini di una famiglia che vive in un rione povero, in una casa fatiscente e modesta. Una realtà difficile in contrasto con il quartiere delle persone benestanti. Al centro della vicenda c’è Maria, che già da bambina è impaziente e insolente e per questo viene chiamata Malacarne. Ma poi conoscerà Michele, il figlio del boss, e le cose si complicheranno.

Ilenia interpreta Paola Casabui, una compagna di scuola benestante di Maria che cercherà spesso di renderle la vita impossibile, diventando per lei una sorta di incubo. Un ruolo perfido e cattivo che aggiunge un’altra angolazione alla gamma di personaggi interpretati da Ilenia Ginefra, un’attrice di cui certamente sentiremo parlare.