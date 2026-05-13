Illusione di Francesca Archibugi

A quattro anni di distanza da Il colibrì, Francesca Archibugi torna al cinema con Illusione, il suo tredicesimo lungometraggio da regista, di cui firma anche la sceneggiatura insieme a Laura Paolucci e Francesco Piccolo. Protagonisti di questo film, che si muove tra il thriller e il noir, sono Jasmine Trinca, Michele Riondino, Angelina Andrei e Vittoria Puccini con Francesca Reggiani, Filippo Timi e Aurora Quattrocchi.

La storia prende avvio col ritrovamento del corpo di una ragazza in fin di vita in un fosso alla periferia di Perugia: è giovane, bellissima e indossa un costoso completo d’alta moda. La ragazza viene identificata come Rosa Salazar (Angelina Andrei), una quindicenne di origini moldave, vittima di tratta di esseri umani, e a indagare sul caso sono chiamati la sostituta procuratrice Cristina Camponeschi (Jasmine Trinca) e lo psicologo Stefano Mangiaboschi (Michele Riondino). Le indagini si rivelano più complesse del previsto: Rosa sembra non essere consapevole delle violenze subite, nasconde qualcosa e, sotto una maschera di apparente serenità nasconde tratti di un profilo psicologico disturbato.

Il film di Archibugi prende spunto da un reale fatto di cronaca e, oltre alla trama thriller, è chiaro l’intento della regista di voler dar voce e dignità alle vittime di abusi e violenze che una voce, troppo spesso, non ce l’hanno. La trama orizzontale delle indagini procede di pari passo con l’analisi del personaggio di Rosa, specie in relazione con lo psicologo di Riondino, ma il punto di vista sulla ragazza è sempre quello di qualcun altro, lo sguardo è sempre quello altrui. Così la figura di Rosa fatica a emergere per davvero nei tratti più profondi, nonostante l’ottima prova di Angelina Andrei.

L’intento di denuncia di Illusione è senz’altro nobile, ma finisce col perdersi in una narrazione che mette troppa carne al fuoco e perde la direzione, senza osare mai davvero e senza mai affondare il colpo anche sfruttando gli elementi del genere noir. Le buone interpretazioni di un cast in parte non riescono del tutto a sopperire alle mancanze di sceneggiatura e punto di vista e Illusione ha il sapore di un’occasione sprecata per fare vero cinema di denuncia. Al cinema dal 7 maggio con 01 Distribution.

Regia: Francesca Archibugi

Sceneggiatura: Francesca Archibugi, Francesco Piccolo

Genere: Drammatico

Cast: Jasmine Trinca, Michele Riondino, Angelina Andrei, Vittoria Puccini, Filippo Timi, Francesca Reggiani

Durata: 110 minuti

Paese: Italia, Belgio

Data di uscita: 7 maggio 2026

Distribuzione: 01 Distribution