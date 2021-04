Illustrissimo Goldoni Carlo-Viaggio al centro dello spettacolo è la serie di 10 puntate dedicata ad alcune opere del celebre commediografo veneziano. Realizzata dal Circuito Teatrale Regionale Arteven per la direzione artistica di Giancarlo Marinelli con il sostegno della Regione Veneto, coinvolge cinque reti locali in un apprezzabile sforzo per portare cultura direttamente nel territorio.

Un vero e proprio format originale nasce dalle commedie di Goldoni. Al Teatro Metropolitano Astra di San Donà di Piave e presso altri Teatri veneti è stato allestito uno studio di registrazione. Verranno intervistati artisti distintisi nei settori teatro, musica, danza, circo contemporaneo e non solo. Tra gli ospiti, operatori culturali, giornalisti, registi, attori, danzatori, cantanti e musicisti, senza escludere interpretazioni dal vivo. La serie ha come filo conduttore Una delle Ultime Sere di Carnovale, I Rusteghi, L’impresario delle Smirne, La Locandiera, La Bancarotta, Il Ventaglio, La bottega del caffè, Le Baruffe Chiozzotte, Gli Innamorati e Le smanie per la villeggiatura. Ogni titolo svilupperà un focus su un particolare argomento: il carnevale, il rapporto con i giovani, il rapporto con l’enogastronomia ecc.

La nuova puntata di Illustrissimo Goldoni Carlo in prima visione andrà in onda fino al 5 giugno ogni sabato alle ore 17.30 su 7 Gold Telepadova. Nei giorni successivi andrà in onda in replica sempre col seguente calendario: domenica ore 11.15 Telenuovo – ore 12.00 7 Gold Telepadova – ore 15.45 Rete Veneta – ore 21.00 7 Gold Plus – ore 22.45 TVA Vicenza; lunedì ore 17.00 Antenna Tre – ore 16.00 Rete Veneta; martedì ore 15.30 Telenuovo – ore 18.00 Telenordest; mercoledì ore 11.30 TVA Vicenza – ore 17.00 Antenna Tre; giovedì ore 16.00 Rete Veneta – ore 16.45 Telenuovo; venerdì ore 14.05 TVA Vicenza – ore 17.00 Antenna Tre

Luca Benvenuti