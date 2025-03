“Cuore Aperto e Mente Sgombra per accogliere ciò di cui avete bisogno!”

con queste parole viene salutato l’immenso pubblico dell’Hollywood Bowl da Dan Reynolds, frontman degli Imagine Dragons (band formatasi a Las Vegas nel 2008: Reynolds, Wayne Sermon (chitarrista) e Ben McKee (bassista) sono cresciuti insieme nell’arco di 16 anni).

98 milioni di album venduti e 240 miliardi di stream totali, arrivano al cinema da Los Angeles con un attesissimo evento special: il concerto al Cinema solo il 27, 28, 29 marzo (elenco sale su nexostudios.it).

Nell’iconico contesto dell’Hollywood Bowl, la celebre band vincitrice di un GRAMMY® ha dato vita a un’eccezionale collaborazione con la Los Angeles Film Orchestra per eseguire i suoi più grandi successi e le nuove hit in testa alle classifiche.

Durante un concerto di più di dye ore, la band ha fuso il suo sound esplosivo e catartico con splendidi e complessi arrangiamenti sinfonici, eseguiti sul palco da oltre 40 musicisti.





L’evento, ripreso nell’autunno del 2024, ha permesso a molti giovani fan di partecipare per la prima volta a un concerto in cui la band è affiancata da un’orchestra e ha regalato agli appassionati di lunga data una serata indimenticabile. La scaletta ha incluso reinterpretazioni di brani leggendari degli Imagine Dragons come Radioactive, Demons e Believer, culminando in un gran finale con spettacolari fuochi d’artificio che hanno portato a una sorprendente chiusura.

L’evento è distribuito in esclusiva nei cinema italiani da Nexo Studios con il media partner Radio DEEJAY.