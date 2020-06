“In acque profonde” di David Lynch

In acque profonde (Catching the Big Fish: Meditation, Consciousness, and Creativity, 2008) è un’autobiografia che ripercorre a grandi linee i tratti salienti dell’essenza artistica ed umana di David Lynch, uno tra i maggiori esponenti del cinema moderno americano.

Il regista nasce a Missoula, nello Stato del Montana: la sua è un’infanzia provinciale qualunque (ipse dixit), trascorsa nel Nordovest degli Stati Uniti. Il padre era un ricercatore del Ministero dell’Agricoltura che si occupava di alberi, per questo trascorreva molto tempo nei boschi insieme a lui, cosa che ha poi trasposto a partire dal fascino misterioso delle location di Twin Peaks fino ai suoi lavori lignei.

La sua vere passioni, difatti, dapprincipio furono pittura e disegno, ma le reputava attività poco produttive per farne un lavoro vero e proprio. Soltanto alle scuole superiori, in seguito all’incontro con un pittore professionista, Bushnell Keeler, e alla lettura del libro The Art Spirit (Robert Henri, 1939) capì che avrebbero potuto diventare una professione ed iniziò a frequentare l’Accademia di Belle Arti della Pennsylvania. Il passaggio al cinema avvenne successivamente, a seguito d’una ‘visione’: alcune piante verdi, che emergevano dall’oscurità d’un dipinto posto in una grande aula da disegno, iniziarono a muoversi come lambite dal vento.

Da lì l’ispirazione per il primo cortometraggio in stop-motion (Six Men Getting Sick, 1966) e poi l’ascesa verso il magico mondo del grande schermo: la privilegiata porta d’ingresso per il suo onirico ed impenetrabile universo parallelo.

Tra un incontro con Fellini, avvenuto nel 1993 nella sua camera ospedaliera, e quello con il suo fidato collaboratore ed amico fraterno Angelo Badalamenti durante le riprese di Velluto blu (Blue Velvet, 1986), Lynch illustra come sia venuto a capo della sceneggiatura del suddetto grazie ad un sogno, di Eraserhead (1977) leggendo un passo della Bibbia e di Mulholland Drive (2001) per mezzo dell’immanenza; come la nota ‘stanza rossa’ di Twin Peaks gli sia sovvenuta mentre posò la mano sul tettuccio caldo di un’auto posteggiata in un parcheggio di Los Angeles; come ingaggiò l’iconico Killer BOB, alias Frank Silva, mentre spostava i mobili della camera da letto scenografica di Laura Palmer; come ascoltò nove dischi diversi dell’Adagio per archi di Samuel Berber prima di trovare la versione definitiva per The Elephant Man (1980); come Strade perdute (Lost Highway, 1997) sia fortemente connesso al caso O.J. Simpson; fino alla sofferenza mai sopita per il mancato montaggio di Dune (1984), suo cocente flop al botteghino.

L’artista non si limita a rievocare brevi episodi legati alla realizzazione dei suoi film ma, senza la pretesa di ergersi a illuminato guru, dispensa qualche filosofico consiglio dettato dalla sua quarantennale esperienza cinematografica e meditativa (dal 1973).

Per Lynch esiste un filo conduttore che lega in modo circolare il pubblico ai film e viceversa. Per questo bisogna rifuggire il possibile condizionamento dell’altrui giudizio, evitando di fornire qualunque eventuale interpretazione fuorviante che possa svelare troppo ripetto alla sua natura fantasiosa.

Tutto nasce dal desiderio e dalle intuizioni: espandere la coscienza attraverso la meditazione consente di ampliare la profondità del ‘bacino’ dal qualche attingere e raggiungere il campo unificato dove ogni cosa fa parte d’una totalità. A quel punto occorre soltanto tradurre quella scintilla in immagini, procedendo per principio newtoniano di azione e reazione, come se si stesse compiendo un vero e proprio esperimento.

Conducendo il lettore in un periplo attraverso l’avvento del digitale e “il soffocante costume di gomma da clown della negatività”, l’autore spalanca le porte sulla coscienza di beatitudine e l’esperienza olistica, con l’intento dichiarato di raggiungere e condividere la pace e l’unica reale fede proclamata (nonostante l’educazione presbiteriana): quella nel potere delle idee.

“Le idee sono simili a pesci. Se vuoi prendere un pesce piccolo, puoi restare nell’acqua bassa. Se vuoi prendere il pesce grosso, devi scendere in acque profonde.”