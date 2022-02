Presentato all’ultimo Festival di Cannes, Cow è un ritratto compassionevole della vita di una mucca da latte, volto a farci considerare il suo prezioso servizio.

In arrivo sulla piattaforma MUBI l’11 febbraio, il primo documentario di Andrea Arnold, girato in 4 anni, è una pastorale del mondo bovino, in un caseificio industriale da qualche parte nel sud dell’Inghilterra. Questo film di 94 minuti, in gran parte muto, osserva Luma nella sua placida vita.