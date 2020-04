Per restare accanto alle persone costrette a casa, la Fondazione Ente dello Spettacolo lancia due nuove iniziative culturali sulle emittenti televisive del circuito Corallo Sat, “Recensioni dal balcone” e “Lo spettacolo della fede. L’arte racconta il mistero”. La prima è focalizzata sul cinema mentre l’altra è dedicata all’arte figurativa. Le due trasmissioni andranno in onda su trentatrè emittenti televisive del circuito Corallo Sat distribuite in tutta Italia. «La Fondazione Ente dello Spettacolo opera anche per offrire delle occasioni per riflettere, leggere questo tempo, condividere il dolore del mondo, testimoniare speranza, attraverso gli strumenti formidabili dell’arte cinematografica e della narrazione per immagini- dichiara Mons. Davide Milani, Presidente della Fondazione – Abbiamo i bisogno di ragioni per vivere. Anche questi giorni così dolorosi vanno accolti e vissuti nel migliore dei modi possibili. Queste proposte vogliono essere il nostro contributo». “Recensioni dal balcone” è un appuntamento quotidiano, dalla durata di circa cento secondi, in cui i critici della Rivista del Cinematografo e Cinematografo.it introducono e commentano uno dei film trasmessi quel giorno in Tv sui canali in chiaro. Il titolo è dovuto alla peculiarità del format: consigli di visione nella forma di video-selfie registrati sul balcone di casa, come segno di apertura al mondo, oltre i nostri confini domestici. La rubrica sarà trasmessa due volte nel corso della giornata: la prima alle 13:20, dopo il telegiornale del giorno; la seconda alle 19:20, prima dell’edizione serale del telegiornale. Il programma è a cura di Giacomo D’Alelio. I “recensori dal balcone” che si alterneranno ogni giorno sono Valerio Sammarco (caporedattore della Rivista del Cinematografo), Federico Pontiggia, Gianluca Arnone, Angela Prudenzi, Gian Luca Pisacane, Giulia Lucchini e Lorenzo Ciofani. Ci accompagnerà , inoltre , per tutto il corso della Settimana Santa (dal 6 all’11 aprile) la trasmissione “Lo spettacolo della fede. L’arte racconta il mistero”, rubrica di meditazioni artistiche e poetiche curate dal professor Maurizio Giovagnoni, docente di storia dell’arte e critico cinematografico e interpretate dall’attore Matteo Bonanni. I sei capolavori analizzati nelle pillole quotidiane (Cattura di Cristo, Flagellazione, Ecce Homo e Deposizione di Caravaggio; Compianto di Cristo di Giotto; Crocifissione di Matthias Grünewald) offrono spunti di riflessione, in questo tempo di sofferenza collettiva, per riflettere sul valore del dolore di Cristo e della salvezza per tutti che deriva da quella prova.

Le emittenti su cui sarà possibile seguire le trasmissioni sono Tele Radio BuonConsiglio, Tele Spazio 1, TeleClubItalia, TDS Tele Diocesi, Telesperanza Tv (Campania), Icaro Rimini Tv (EmiliaRomagna), TelePace ( Lazio), Teleradio Pace, Tele Liguria Sud ( Liguria), Bergamo TV, Teletutto (Lombardia), Fano TV F, Emme Tv ( Marche), Telenova Alba, Chiesa Tv Alba , Tele Ritmo Novara (Piemonte), Tele Dehon , TRAI Teleradio Agricoltura Informazione, Tele Cattolica , Padre Pio Tv, TeleRadio Padre Pio (Puglia), TeleRadio Maristella (Sardegna), Telemistretta, TSE Telescouteuropa , Videoregione ( Sicilia), TSD Arezzo , Tele Iride, TVP Prato , TVL Pistoia ( Toscana), Telepace Trento (Trentino Alto Adige), Telebellunodolomiti , TeleChiara , TelePace Verona (Veneto)