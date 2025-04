Inaugura il 15 maggio AMONTI Chalets, il nuovo luxury resort in Valle Aurina – Molini di Tures

Fuori dai soliti circuiti turistici dell’Alto Adige, in Valle Aurina, a pochi minuti da Campo Tures, nella piccola località Molini di Tures, il 15 maggio inaugurerà AMONTI Chalets: un esclusivo luxury resort che coniuga l’atmosfera tradizionale di montagna con un design raffinato e i sapori di una cucina contemporanea di gran gusto.

Alla base di questo nuovo progetto domina la tradizione. In primo luogo del territorio: la Valle di Selva dei Molini, il cui nome è un omaggio ai mulini per la macinazione dei cereali che un tempo costellavano questa vallata. Ma anche la tradizione della famiglia Herbert Steger, imprenditori nel settore alberghiero da oltre cinquant’anni, già noti nella valle per il prestigioso resort AMONTI & LUNARIS; infine, dell’architettura di montagna. AMONTI Chalets è, infatti, caratterizzato da costruzioni di ultima generazione, in legno di quercia rigorosamente locale, che richiamano i rifugi montani più autentici, il tutto reso ancor più suggestivo dalla posizione panoramica, alle spalle di un grande bosco.

In questa naturale armonia con il contesto paesaggistico, prendono forma i nuovi AMONTI Chalets che offrono ben 23 soluzioni di soggiorno, a partire dalla romantica AMONTI Suite, in stile loft, fino a 4 tipologie di Chalets (Panorama, Forest, Mountain, Casa Sull’albero) e alle Ville, Pool e Premium, che si sviluppano su due piani. Tutte sono contraddistinte da un interior design elegante e raffinato, in cui le tenui tonalità dei marroni e grigi tortora ne definiscono lo stile contemporaneo. Le differenti proposte sono state studiate per venire incontro alle esigenze di una coppia o di una famiglia, quindi con spazi e comfort ad hoc in base al numero di ospiti, ma sempre dotate di un’oasi di benessere, di un’area cucina e di un terrazzo con solarium attrezzato.

Relax e benessere più assoluto sono le parole d’ordine della suggestiva SPA HOUSE, che si estende su tre livelli e offre una vasta gamma di esperienze rigeneranti. La presenza di una piscina interna e di una panoramica esterna permette di godere di un tuffo immersi nella bellezza della natura circostante, sia nelle calde giornate estive che in quelle più fresche. Saune, bagno turco e un’ampia gamma di trattamenti e massaggi realizzati con i prodotti delle linee QMS e Team Dr Joseph, tutti cosmetici naturali certificati bio e sostenibili, garantiscono ulteriori opportunità per distendersi e rinnovarsi. Il terzo ed ultimo piano è completamente adults-only, mentre le altre aree sono accessibili anche ai bambini, rendendo la SPA HOUSE un luogo adatto a tutta la famiglia.

L’inaugurazione di AMONTI Chalets segna anche un altro nuovo inizio, quello della chef Tina Marcelli alla guida della proposta di cucina di tutto il resort e che vede nel ristorante JOHANNS il suo fiore all’occhiello.

Chef Marcelli, originaria proprio della Valle Aurina, dopo diversi anni trascorsi via da casa ricoprendo ruoli importanti in prestigiose realtà ristorative, ottenendo anche nel 2024 il riconoscimento di Stella Verde Michelin, torna nella sua terra e delinea la sua idea di cucina sostenibile fortemente identitaria e radicata nelle tradizioni locali. I migliori prodotti del territorio e la microstagionalità definiranno ogni giorno cosa Tina porterà in tavola, a partire dalla colazione servita direttamente negli chalet, ai piatti della carta per il pranzo (disponibile al CLUB HOUSE) e alla cena che si svolgerà esclusivamente al Ristorante JOHANNS. È questo, infatti, il nuovo regno di chef Marcelli, caratterizzato da uno spazio cucina dal design moderno e dotato delle migliori attrezzature, nonché di una grande sala panoramica che accoglie gli ospiti con tavoli rotondi elegantemente apparecchiati, boiserie e confortevoli poltroncine.

Chef Marcelli racchiude in JOHANNS due anime culinarie distinte: da un lato, un ristorante di alta cucina con un menù alla carta che presenta una selezione di ricette tradizionali del territorio e grandi classici della cucina italiana; dall’altro, un gourmet riservato a chi prenota uno dei quattro esclusivi tavoli nella private room o allo chef’s table, e da sperimentare attraverso due percorsi di degustazione, da 5 e 8 portate. Quest’ultimo diventerà la base della food experience per coloro che avranno la fortuna di cenare a tu per tu con la chef e il suo affiatato team.

AMONTI Chalets si afferma come meta ideale per un soggiorno all’insegna della libertà con tutti i comfort di un resort 5 stelle, dove il benessere del corpo e della mente si sposa con la passione per una cucina autentica e radicata nel territorio.

https://www.amontichalets.com/it