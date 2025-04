Punta della Dogana dal 6 aprile fino 23 novembre 2025 apre “Genealogies” di Thomas Schütte, Leone d’Oro alla Biennale Arte di Venezia nel 2005, una retrospettiva tematica di opere che dialogano tra loro anche se prodotte in fasi diverse. Come una retrospettiva tematica all’interno di una sala si possono ammirare opere eseguite con tecniche diverse.

Uno stesso soggetto viene proposto in vari materiali, dipinto, incisioni, sculture e in varie scale. I materiali utilizzati sono vari, pasta modellante, vetro, bronzo, alluminio, ceramica.

Il percorso espositivo realizzato in collaborazione con l’artista offre riflessioni sulla natura e in particolar modo sulla figura umana.

L’ingresso alla mostra è di grande impatto, con una scultura monumentale e nella sala principale tre grandi sculture, Men in the wind II, figure in movimento bloccato perché bloccate nei piedi, un progetto molto famoso che ha proposto nella sua carriera.

Proseguendo lo spettatore è immerso in grandi ritratti, tra cui Fratelli 2012, che con espressioni del volto induce a riflettere.

Di grande impatto gli Effieciency men, extraterrestri malvagi con volti di silicone.

Troviamo anche la Fontana inserita in uno spigolo, prodotta in una fase in cui la forma umana della donna piangente ha lasciato il posto alla struttura che incuriosisce il pubblico a immaginare il progetto inziale di Thomas Schütte.

Un’esposizione e un percorso originale che coinvolgeranno il pubblico.

