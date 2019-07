Inaugurata la stagione estiva all’Arena Gabbiano

E’ stata inaugurata il 30 giugno una stagione estiva ricca di film ed eventi all’Arena Gabbiano di Senigallia, un cinema all’aperto in cui, per tutta l’estate fino a settembre, verranno proiettate pellicole uscite durante l’inverno ed altre nuove. Da sempre l’obiettivo principale della Fondazione Gabbiano è quello di proporre film di alta qualità, a volte difficili da trovare nei multisala.

Tra i titoli proposti, spiccano le principali opere premiate agli Oscar: “Roma”, “Bohemian Rapsody”, “La favorita”, “A star is born”, “Green book”; sono inoltre previsti altri successi del 2018/2019 che vale davvero la pena di vedere per chi li avesse persi (“Il primo re”, “Il ritorno di Mary Poppins”, “Dumbo” di Tim Burton). Ma ci saranno anche le nuove uscite, i film dedicati all’arte, i cartoni animati e ovviamente gli eventi, che vedranno ospiti attori, registi e sceneggiatori per animare le serate di Senigallia all’insegna dell’arte e della cultura.

Lunedì 8 luglio il regista Guido Chiesa in collegamento Skype introdurrà il suo film “Ti presento Sofia”, mentre giovedì 11 luglio i registi Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, insieme all’attore Paolo Calabresi, sempre via Skype parleranno dell’ironico “Bentornato Presidente”. Lunedì 15 luglio sarà la volta del regista Alessandro Capitani e dell’attrice Sara Serraiocco, che in collegamento racconteranno il backstage di “In viaggio con Adele”; mercoledì 17 luglio sono attese le attrici Angela Fontana, Denise Tantucci e Blu Yoshimi per presentare il loro “Likemeback”. il 20 luglio seguirà l’incontro con Carolina Raspanti, attrice protagonista di “Dafne”, per poi proseguire la settimana successiva il 22 luglio con il regista Samad Zarmandili che ha diretto “Beate” e il 24 luglio con le registe Emanuela Moroni e Manuela Cannone, autrici di “Amaranto”. La prima parte della stagione estiva si chiuderà sabato 27 luglio con un collegamento molto speciale: Nanni Moretti presenterà infatti via Skype il suo film documentario “Santiago, Italia”.

“L’Arena Gabbiano è la prima arena delle Marche per presenze, circa 10 mila nella stagione estiva. Una realtà importante ed apprezzata che deve essere salvaguardata” ha spiegato in conferenza stampa Carmine Imparato, responsabile della programmazione, a cui si è aggiunta la voce di Don Gesualdo Purziani, Presidente della Fondazione Cinema Gabbiano: “La programmazione estiva dell’Arena è un appuntamento atteso da migliaia di turisti e senigalliesi. Faremo anche quest’anno del nostro meglio per non deludere le aspettative”.

Tutti gli spettacoli verranno proiettati alle 21.30 e in alcuni casi sarà persino possibile prendere un aperitivo con i registi e gli attori dei film, a disposizione del pubblico.

Per maggiori informazioni: www.gabbiano.senigallia.biz