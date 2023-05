Alle radici di “Incantevole aprile”, lo spettacolo nato dalla riscrittura per la scena del noto romanzo di Elizabeth von Arnim, c’è il filo rosso che attraversa varie opere della scrittrice, percorse da una rivendicazione della libertà della donna che individua anzitutto nella conquista da parte di ciascuna di spazi e momenti «tutti per sé» un primo fondamentale passo per l’emancipazione del gentil sesso da uno stato di subordinazione. Dalla pubblicazione del romanzo è trascorso quasi un secolo in cui la questione femminile è stata, con alterne vicende e discussi sviluppi, al centro del dibattito culturale anche nel nostro paese con innegabili passi in avanti specie sotto il profilo della tutela e del riconoscimento dei diritti.

Lo spettacolo, drammaturgia e regia di Alberta Toninato, è costruito sulla falsariga del romanzo, intorno alla plurisecolare immagine, coltivata nei paesi europei di latitudine superiore alla nostra, di un’Italia dal clima mite e il paesaggio molto gradevole: proprio nel nostro paese, galeotto un annuncio comparso sul Times, le quattro frequentatrici di un club londinese, Mrs Wilkins, Mrs Arbuthnot, Mrs Fisher e Lady Caroline Dester, di età ed estrazione sociale molto diversa, sottraendosi ai legami parentali e per due anche coniugali che le condizionano pesantemente, troveranno il contesto in cui cominciare a porre le premesse per ritrovare se stesse complice anche la stagione, il sole del Mediterraneo e i tanti fiori del giardino del castello ligure che hanno preso in affitto.

Le quattro interpreti, Linda Bobbo (la sig.ra Arbuthnot), Betty Andriollo (la sig.ra Wilkins), Paola Brolati (la sig.ra Fisher) e Marta Richeldi (Lady Caroline Dester), hanno avuto nella drammaturgia di Alberta Toninato e nella riuscita distribuzione dei ruoli operata un fondamentale supporto per la costruzione dei rispettivi convincenti personaggi: le asprezze iniziali si stemperano man mano che prende corpo un’ avventura che si consuma in una felice alternanza di toni e registri in cui ,anche con intensi assoli, le quattro protagoniste scoprono se stesse e si svelano reciprocamente l’una all’altra e ovviamente anche al pubblico. Non mancano umorismo e tenerezza, sul filo di una raffinata indagine delle diverse psicologie dei personaggi: scene e costumi sono improntati alle tonalità bianco e nero, di grande resa, mentre musiche adeguate ben supportano, fungendo talora da contrappunto, il ritmo della messa in scena.

Foto di Diego Landi: da sinistra a destra Linda Bobbo, Betty Andriollo, Paola Brolati e Marta Richeldi in “Incantevole aprile”