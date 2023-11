“Incanto d’aprile” in scena nel Bellunese

Incanto d’aprile, lo spettacolo ispirato dal romanzo The Enchanted April di Elisabeth Von Arnim, va in scena nella riduzione e adattamento di Alberta Toninato, che cura pure la regia, sabato 18 novembre alle 21 al Teatro San Gaetano di Castion e mercoledì 29 alle 20 nell’Auditorium Mons. Vincenzo Savio di Agordo. L’allestimento è una coproduzione delle compagnie veneziane Bottegavaga e Fuoriposto.

Quattro adorabili signore inglesi, piene di sogni, affrontano, senza mariti e senza conoscersi, una vacanza in Italia. Il luogo prescelto è un castello medievale arroccato sulle scogliere liguri a picco sul mare. Ad attirare le viaggiatrici è un annuncio del quotidiano Times: il sole del Mediterraneo e l’immagine di un glicine che si sviluppa su antiche mura di pietra diventano il miraggio da rincorrere, il Paradiso su questa terra da conquistare e vivere. La meraviglia di un aprile in Italia sarà in grado di esercitare una vera trasformazione nelle quattro protagoniste: l’infelicità da cui ognuna proviene verrà riscattata dalla bellezza dei fiori e del mare, dall’armonia che si crea all’interno di un microcosmo di donne diversissime tra loro, che si modificano e si completano l’una con l’altra. Come nel romanzo i registri si alternano rapidamente, dal comico al poetico, al drammatico. In poco più di un’ora si susseguono luoghi, paesaggi, stati d’animo e relazioni diversi che traghettano le protagoniste dal grigiore piovoso di Londra alla meraviglia radiosa di un aprile in Italia. Ne sono interpreti le attrici Betty Andriolo, Linda Bobbo, Paola Brolati, Marta Richeldi. Per la recita di sabato 18 Info e prenotazioni: https://www.castion-belluno.it/eventi/cinque-vie-teatro/, per la recita di mercoledì 29 ad Agordo Info e prenotazioni: 0437948047 – 3406551229 – spi.bl@veneto.cgil.it