Dopo la morte del padre Ludovico (Andrea Bosca), la piccola Margot (Mia McGovern Zaini) viene rinchiusa in una stanza della grande villa di famiglia dall’avida governante Felicia (Vittoria Puccini). L’intenzione della donna è vendere la tenuta, ma non può farlo senza un importante documento che non si trova e senza, ovviamente, la firma di Margot.

Felicia amministra sempre badando al suo tornaconto quello che è diventato come da volontà testamentaria un orfanotrofio. Intanto passano gli anni, il documento non si trova, Margot perde la voce, cresce e sogna la fuga dalle grinfie della sua “tutrice”. Non solo il suo sogno si realizza, ma incontra il magico circo di Charlie (Giorgio Panariello) un luogo o un dono di fantasia e di meraviglia, una luce magica per “svelarti chi tu sia!”

Margot trova la voce e trova se stessa, e un futuro che mai avrebbe pensato tra l’uomo cannone, funamboli e giocolieri…