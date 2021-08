Si svolgerà sabato 28 e domenica 29 agosto a Venezia, nello spazio “Cosmo”, presso la ex-chiesa dei Santi Cosma e Damiano alla Giudecca, la prima edizione di InLaguna Film Festival, nuovo appuntamento per chi ama e fa il cinema indipendente e d’autore a Venezia (info e programma http://inlff.info).

Il programma di InLaguna Film Festival prevede 9 film (lunghi e corti)in concorso, selezionati dal panorama indipendente internazionale, presentati e premiati in importanti festival, incontri con autori e professionisti, masterclass.

InLaguna Film Festival è organizzato da Rete Cinema in Laguna, rete composta da associazioni culturali e imprese locali formate da giovani professionisti dell’audiovisivo che vivono e lavorano a Venezia (Cineclub Venezia, ICINE- Magazzino del Cinema, Ginko Film), che si occupano tutto l’anno a Venezia di produzione, promozione e programmazione cinematografica indipendente.

Dopo il successo, a fine agosto 2020, della proiezione all’aperto de Il terrorista (1963) di Gianfranco De Bosio, in Campo Junghans alla Giudecca, che aveva coinvolto tanti giovani e cittadini, l’associazione capogruppo intende ripartire da quella formidabile esperienza per creare una nuova occasione di visioni e incontri su quello che il cinema può diventare a Venezia. InLaguna Film Festival rappresenta l’inizio, non il punto d’arrivo, di un percorso che vuole svilupparsi nella città e per la città di Venezia, assieme ai suoi abitanti. Molte le collaborazioni e partnership a sostegno dell’evento: da Assopace Palestina a Cinit – Cineforum Italiano, da SerenDPT a Cinema senza Dirtti, oltre al sostegno privato di singoli cittadini.

InLaguna Film Festival proporrà, in due giornate fitte di appuntamenti, le proiezioni serali all’aperto di 9 titoli in concorso (tre lungometraggi e 6 cortometraggi) del recente panorama indipendente, presentati e premiati in festival internazionali. Tra questi, il documentario An Unusual Summer (2020) del palestinese Kamal Aljafari (29 agosto, ore 20.15, 80’), programmato nei festival Vision du Réel e Rotterdam, alla presenza dell’autore, che terrà una masterclass(30 agosto, ore 18). Tra gli altri titoli, A Metamorfose dos Passaros (2020) della portoghese Catarina Vasconcelos (28 agosto, ore 20.30, 111’), vincitore del premio della critica internazionale (Fipresci) al Festival di Berlino e, presentato nella stessa serata, il cortometraggio Sogni al campo (2020) di Mara Cerri e Magda Guidi (28 agosto, ore 22.40, 10’), presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

I 9 titoli presentati (lunghi e corti) saranno sottoposti al giudizio di una giuria composta da Chiara Zanini (critica cinematografica e festival programmer), Lorenzo Vitturi (artista, scenografo e performer)e Paola Bristot (docente di Storia e Linguaggi dell’Arte Contemporanea presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia). Il film vincitore sarà annunciato nella serata del 29 agosto, e riceverà il Premio InLaguna Film Festival consistente in una somma di 850 euro.

Al programma di visioni si affiancheranno incontri con autori e professionisti, tavole rotonde sulla situazione attuale e gli scenari futuri del cinema indipendente a Venezia e nel Veneto, a cui parteciperanno realtà associative culturali, maestranze del territorio e produzioni cinematografiche, nonché la Veneto Film Commission. Fra gli ospiti Jacopo Chessa, Silvia Jop, Alessandro Cuk, critico cinematografico e vicepresidente del Cinit Cineforum Italiano, associazione di cultura cinematografica.

Un servizio di rinfresco sarà offerto dall’associazione EATART con il progetto di cucina circolare R-EAT, che raccoglie le eccedenze degli agricoltori, commercianti, mercati rionali per la realizzazione della proposta gastronomica promuovendo così la riduzione dello spreco alimentare all’interno della città di Venezia. Il progetto si basa su una rete eterogenea di attori fra ristoratori, chef, cocktail artist, ingegneri ambientali e agronomi ideando ricette tradizionali e innovative, partendo da prodotti “raccolti” nella città e nei suoi dintorni, elaborati poi all’interno dei ristoranti che aderiscono al progetto.

Ingresso libero riservato ai soci Rete Cinema In Laguna su prenotazione all’indirizzo http://inlff.info