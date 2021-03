Dal creatore di The Walking Dead, Robert Kirkman, tratta dagli omonimi fumetti della Skybound/Image creati, nel 2003, dallo stesso Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, la nuova serie animata di Prime Video racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), un ragazzo come tanti alla sua età, se non fosse per il fatto che suo padre è Omni-man (J.K. Simmons), il più potente supereroe del pianeta. Man mano che Mark inizia a sviluppare i suoi super poteri, scopre che l’eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra. Il giovane Mark lotterà per essere all’altezza della leggenda di suo padre.

Prodotta da Seth Rogen ed Evan Goldberg (che per Prime Video hanno già realizzato The Boys), la serie tv, dai disegni che tanto ricordano i “cartoni animati” degli anni 90, si prende molto sul serio, è indirizzata a un pubblico più di adulti che di bambini e per questo ha in sé qualcosa di interessante che incuriosisce.

Con un cast vocale da urlo Sandra Oh, Seth Rogen, Mark Hamill, Walton Goggins e altri ancora, i primi tre episodi – da più di 40 minuti ciascuno! – della prima ambiziosa stagione debutteranno venerdì 26 marzo.

A seguire sarà disponibile un nuovo episodio a settimana; il finale di stagione è previsto il 30 aprile.