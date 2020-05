Perché il cinema senza i cinema non può esistere!

Martedì 26 maggio si accendono le luci di #iorestoinSALA, il nuovo circuito nazionale di sale di qualità sul web.

In programma la presentazione e lo streaming del film FAVOLACCE, diretto dai fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo che già con La terra dell’Abbastanza hanno dimostrato di aver stoffa da vendere e storie da raccontare.

Non si poteva scegliere Film migliore, vincitore dell’Orso d’Argento alla sceneggiatura alla 70esima Berlinale, per inaugurare questo nuovo circuito – 71 cinema per quasi 140 schermi – in tutta Italia.

#iorestoinSALA nasce grazie a un gruppo di esercenti (71, in questo momento) con la collaborazione di un gruppo di distributori. Hanno immaginato un nuovo orizzonte per le sale cinematografiche e per la proposta legata ai film di qualità. Una proposta che difenda la cultura del cinema in sala e si proietti, al tempo stesso, nel futuro, anche attraverso il web. L’idea può sembrare utopistica, forse, ma si basa su una missione concreta: portare avanti lo storico legame tra i cinema e i propri spettatori anche in questo momento di black out, superando l’antinomia atavica tra le sale e il web.

Ed ecco, quindi, dal 26 maggio #iorestoinSALA: un progetto di cinema partecipato, una realtà, dove il cinema non si trasferisce sulla rete ma dove la rete diventa il cinema.Anzi: diventa la sala. Decine e decine di sale, quante sono le città che aderiscono al progetto e che si vorranno, via via, aggiungere. Perché il cinema senza i cinema non può esistere!E quando i cinema “fisici” verranno riaperti, #iorestoinSALA rappresenterà un completamento, un valore aggiunto, un’opportunità per vivere ancora di più il cinema.

La proiezione è in programma alle ore 20.30 e sarà preceduta, alle ore 20.00, da una introduzione speciale con i registi, che saranno intervistati per l’occasione dal critico cinematografico Paolo Mereghetti.

TUTTE LE SALE E I SITI DEI CINEMA #iorestoinSALA

PIEMONTE

Acqui Terme – Cristallo – http://cristalloacqui.it

Bra – Cinema Impero Multisala – www.cinemaimperobra.com

Novi Ligure – Moderno – www.cinemapass.it

Ovada (AL) – Splendor – https:// circuitocinemagenova.com

LIGURIA

Genova – Ariston – https:// circuitocinemagenova.com

Genova – City – https:// circuitocinemagenova.com

Genova – Corallo – https:// circuitocinemagenova.com

Genova – Odeon – https:// circuitocinemagenova.com

Genova – Sivori – https:// circuitocinemagenova.com

Imperia – Imperia – http://cinemaimperia.com

Rapallo – Augustus – www.cinemapass.it

Santa Margherita – Centrale – www.cinemapass.it

Savona – Filmstudio – www.nuovofilmstudio.it

Sestri Levante – Ariston – www.cinemapass.it

LOMBARDIA

Milano – Anteo Palazzo del cinema – www.spaziocinema.info

Milano CityLife – Anteo – www.spaziocinema.info

Bergamo – Auditorium – www.lab80.it

Bergamo – Capitol – https://capitolbergamo.it/ film/

Bergamo – San Marco – https://capitolbergamo.it/ film/

Cremona – Cremona Po Anteo spazioCinema – http://www.spaziocinema. info/

Mantova – Cinema Del Carbone – www.ilcinemadelcarbone.it

Mantova – Mignon – https://www.cinemamignon. com/

Monza – Capitol Anteo spazioCinema – www.spaziocinema.info

Sesto San Giovanni – Cinema Rondinella – www.cinemarondinella.it

Treviglio – Treviglio Anteo spazioCinema – www.spaziocinema.info

Varese – Filmstudio 90 – www.filmstudio90.it

Varese – Nuovo – www.filmstudio90.it

Voghera – Cinema Teatro Arlecchino – www.somsvoghera.it

VENETO

Padova – Lux – www.cinemaluxpadova.it

Padova – Rex – www.cinemarex.it

Bassano del Grappa – Metropolis Cinemas – www.metropoliscinemas.it

Belluno – Cinema Italia – www.cinemaitaliabelluno.it

Schio – Nuovo Cinema Pasubio – https://www.cinemapasubio. it/

Vicenza – Odeon – https://www.odeonline.it/

TRENTINO ALTO ADIGE

Trento – Multisala Astra – www.cinemaastratrento.it

Bolzano – Filmclub – www.filmclub.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine – Cinema Centrale – www.visionario.movie

Udine – Visionario – www.visionario.movie

Gemona del Friuli – Cinema Sociale – www.cinetecadelfriuli.org/

Lignano – Cinecity – www.cinecitylignano.it/

Pordenone – Cinemazero – www.cinemazero.it

Trieste – Ariston – www.aristoncinematrieste.i

EMILIA ROMAGNA

Bologna – Lumiere – www.cinetecadibologna.it

Bologna – Pop Up Cinema Bristol – https://popupcinema. 18tickets.it/

Bologna – Pop UP Cinema Jolly – https://popupcinema. 18tickets.it/

Bologna – Pop Up Cinema Medica – https://popupcinema. 18tickets.it/

Cattolica – Snaporaz – https://snaporaz.org/

Ferrara – Apollo – https://www.apollocinepark. it/

Modena – Truffaut – https://www.circuitocinema. mo.it/sala-truffaut/

Parma – Cinema Edison D’essai – https://www. solaresdellearti.it

Rimini – Tiberio – www.cinematiberio.it

TOSCANA

Firenze – Stensen – www.stensen.org

Firenze – Spazio Alfieri – www.spazioalfieri.it

Pisa – Arsenale – www.arsenalecinema.com

UMBRIA

Perugia – Postmodernissimo – www.postmodernissimo.com

MARCHE

Ancona – Azzurro – http://azzurrocinema. altervista.org/

Fermo – Sala Artisti – www.saladegliartisti.com

LAZIO

Roma – Andromeda Cinemas – www.andromedacinemas.it

Roma – Il Caravaggio – www.cinemacaravaggio.it

Roma – Madison – www.cinemamadison.it

CAMPANIA

Napoli – Modernissimo – www.stellafilm.it

CALABRIA

Catanzaro – Cinema Teatro Comunale – http://www.ilcomunalecz.it

PUGLIA

Bari – Splendor – http://www.cinemasplendor. eu/

Brindisi – Andromedamaxicinema – www.andromedacinemas.it

SICILIA

Castrofilippo – Multisa Planet La Vigne – www.multisalaplanetlevigne. it

Catania – Planet – www.multisalaplanet.it

Messina – Multisala Apollo – www.multisalaapollo.com

Messina – Multisala Iris – www.multisalairis.it

Palermo – Multiplex Planet La Torre – www.multiplexplanetlatorre. it

Siracusa – Multisala Planet Vasquez – www.multisalaplanetvasquez. it

SARDEGNA

Iglesias – Madison – www.madisoncineworld.com