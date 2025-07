Ischia Film Festival 2025. Gli ospiti, la passerella e le dichiarazioni delle prime 5 giornate

A due giorni dalla premiazione delle pellicole vincitrici della XXIII edizione dell’Ischia Film Festival, la sfilata di attori, registi e personalità nella suggestiva cornice del Castello Aragonese continua.

La prima giornata dell’IFF25

Il primo Film Cocktail di sabato 28 giugno al Terrazzo del Castello ha inaugurato un versante inedito della location, una cornice decisamente scenografica espressamente scelta dal direttore artistico Michelangelo Messina.

Qui si è concesso ai flash dei fotografi il cast del film Spiaggia di vetro. Tra gli attori presenti Claudio Castrogiovanni, Peppino Mazzotta e Imma De Donato. Castrogiovanni ha ricordato: “Quando ho letto la sceneggiatura, ho chiamato subito il produttore: non voglio fare questo film. Devo fare questo film”. Mazzotta, invece, ha sottolineato: “Ogni storia ha bisogno di un antagonista. È lui a far emergere il cambiamento nell’eroe. E da un po’ mi trovo spesso in quel ruolo”.

Cast di La spiaggia di vetro

La seconda giornata dell’IFF25

Domenica 29 giugno nuovi ospiti e proiezioni hanno acceso la notte del castello. Attesissima era l’attrice premio Oscar Marcia Gay Harden, premiata per la carriera, che ha introdotto Crocevia della morte dei fratelli Coen.

Commovente il suo discorso: “In un tempo in cui gli artisti vengono messi a tacere, noi interrompiamo questo silenzio. E così attraverso film e temi proposti in questo Festival, ci dimostriamo contro tutto ciò che distrugge lo spirito umano. Ognuno di noi è speciale, e continueremo a raccontare storie e a celebrare la gioia umana.”

Alla Casa del Sole, l’emozione della proiezione di Silent Trees di Agnieszka Zwiefka è risultata amplificata dalla presenza della regista che ha raccontato: “Dietro ogni numero cerco un volto, un nome, una storia. Solo così può nascere un vero legame col pubblico.”

IFF 2025 – Marcia Gay Harden

La terza giornata dell’IFF25

Lunedì 30 giugno, il direttore artistico del festival, Messina, ha dato così il via alla serata: “Questa sera celebriamo l’esordio alla regia di Luca Zingaretti, che riceverà l’Ischia Film Award, e guardiamo con entusiasmo al simposio internazionale dei Casting Directors di domani. Il festival continua, come un transatlantico culturale in mezzo al mare, a tracciare la sua rotta nell’universo della cultura, con messaggi importanti.”

Luca Zingaretti ha incontrato il pubblico del suo La casa degli sguardi in un dialogo sentito: “Quella da regista è stata un’esperienza di felicità assoluta, che raramente ho provato nella vita”, ha raccontato. “Mi ha permesso di essere il condottiero di una truppa, di ascoltare tutti. Il regista compone un puzzle fatto dei contributi altrui. Questa esperienza mi ha reso anche un attore migliore, facendomi comprendere le difficoltà dietro la macchina da presa. Abbiamo lavorato molto sulla sceneggiatura, sapendo che ‘tradire’ il libro è spesso necessario per restituirne lo spirito. Il luogo in cui una storia si svolge è fondamentale: imprime un’emozione unica. Stiamo attraversando un periodo pericoloso. Dobbiamo ritrovare il senso delle cose e risolvere i conflitti con le parole, non con le armi.”

Giulia Bettaglio ha sottolineato l’importanza del “non-luogo” nel suo corto Lima: “Racconto due bambini nella periferia milanese, concentrandomi in particolare sulla metropolitana. Lavorare con loro è stato bellissimo: abbiamo puntato molto su fisicità e mimica. Milano è ormai una città con tantissimi volti, e spesso le persone faticano a riconoscersi.”Antonio Donato ha, invece, condiviso il processo visivo alla base del suo lavoro: “Il film nasce da ricordi personali e si articola in tre linguaggi. L’estetica da VHS per evocare l’intimità familiare, un registro visivo simmetrico e fiabesco, e un livello documentaristico sull’orso, simbolo di protezione e timore. I bambini non sono attori, ma membri di una vera famiglia. I tre piani si intrecciano in un’unica narrazione.”

IFF25 – Luca Zingaretti

La quarta giornata dell’IFF25

La quarta giornata di festival, martedì 1 luglio, ha presentato nuove visioni e incontri.

Una emozionata Anna Ammirati ha introdotto Napoli–New York di Gabriele Salvatores. Parlando del suo personaggio, ha spiegato: «È un’italo-americana che ha compiuto lo stesso viaggio dei protagonisti, due bambini migranti in cerca di una vita migliore. Il film racconta una favola, ma anche una realtà che ci appartiene: quella di chi ha lasciato la propria terra in cerca di lavoro, dignità, futuro».

Per presentare The Wheelbarrow, Kai Ephron e Raymond Gaston hanno offerto una riflessione lirica sul legame affettivo con gli oggetti, sull’equilibrio fragile tra perdita e resistenza. Gaston ha evidenziato il ruolo del paesaggio: «Questo luogo non solo accoglie il film, ma ne diventa parte integrante. Il paesaggio qui rispecchia perfettamente quello del nostro film: è un vero protagonista».

IFF 2025 – Anna Ammirati

La quinta giornata dell’IFF25

Con le parole di Francesca Comencini che presentava Il tempo che ci vuole si è aperta la serata di Mercoledì 2 luglio: “Ischia è il paese delle mie estati, da quando avevo sei mesi fino ai vent’anni. La nostra casa era a Casamicciola. È lì che ho scoperto la vista, il luogo delle mie prime volte. Poi quella casa non c’è stata più, e per anni non sono riuscita a tornare. Uno strappo da un luogo è come uno strappo da un amore.”