Ischia film festival 2025: i vincitori

Lo scorso sabato il prestigioso festival del Castello aragonese ha decretato i suoi vincitori.

Il direttore Michelangelo Messina, in merito ai premi, ha dichiarato: “Questa edizione ha portato a Ischia grandi ospiti, prestigiose anteprime, novità per il futuro, confermando la vocazione internazionale del nostro progetto, senza perdere il legame profondo con i luoghi e le storie che li abitano”.

Iff 2025: i vincitori

L’Ischia Film Award come migliore attrice protagonista è stato assegnato a Celeste Dalla Porta per Parthenope di Paolo Sorrentino, perché ha “dato vita a un personaggio autentico e misurato, accompagnando il film con sensibilità e verità”.

Migliore attore protagonista è, invece, Marco Giallini in La città proibita di Gabriele Mainetti “per la forza e l’ironia con cui dà corpo a un personaggio spiazzante, capace di raccontare la fragilità maschile senza cliché”.

La giuria preposta ai lungometraggi, composta da Simona Balducci, Anna Ammirati e Sandra Lipski, ha decretato meritevole dell’Ischia Film Award per il miglior lungometraggio a Bauryna Salu del regista kazako Askhat Kuchichirekov.

Il premio per la miglior regia è andato all’iraniano Amirhossein Saghafi per For Love, quello per la miglior fotografia è stato conferito al giapponese Tatsuya Yamada per River Returns, mentre il titolo per la miglior scenografia è stato attribuito al portoghese Ricardo Preto per A Pedra Sonha dar Flor.

Nella sezione cortometraggi, la giuria formata da Davide Magnisi, Alessandro Negrini e Dominik Cicak ha premiato Ali Alizadeh per Recurrence e una menzione speciale è andata alla regista estone Madli Laane per Jungle Law.

Per la sezione Location Negata, il premio al miglior lungometraggio è andato a Journey to the Center della regista Natalie Zimmermann, e una menzione speciale al documentario Prison Beauty Contest di Srdan Šarenac. Il premio ai cortometraggi è stato attribuito a Ya Hanouni di Lyna Tadount e Sofian Chouaib, con una menzione speciale a Clear Sky di Marcin Kundera.

Non ultimo il Foreign Award al regista Christopher Nolan, per aver ridefinito la grammatica della settima arte, elevando la location a struttura narrativa e concettuale.

Iff 2025: un nuovo premio e lo sguardo al futuro

Questa ventitreesima edizione vede la nascita di un nuovo riconoscimento: il Premio Italy for Movies che è andato a Enzo Sisti, storico produttore esecutivo che ha portato nel Belpaese alcune grandi produzioni internazionali.

Il festival si chiude, inoltre, con lo sguardo proiettato all’avvenire: con la prossima edizione si aprirà una nuova sezione dedicata al cinema d’impresa che ha l’obiettivo di valorizzare il legame tra impresa, cultura e linguaggio cinematografico.