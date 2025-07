Ischia Film Festival 2025: le location, il programma e i premi

Ricco di proposte e suggestioni intense il programma dell’IFF, dal 28 giugno al 5 luglio al Castello Aragonese.

Le location dell’Ischia Film Festival 2025

La sorprendente location in cui l’Ischia film Festival si ripete di anno in anno è il Castello Aragonese, una proprietà privata della Famiglia Mattera. Il Castello abbarbicato su una roccia è collegato a Ischia da un ponte di 220 metri. Dentro le mura di conta una strada principale e altre minori servono gli edifici e i giardini della rocca.

Nella Cattedrale dell’Assunta, una basilica a tre navate, nel Piazzale delle Armi e nella Piazza del Carcere Borbonico si proiettano le opere in selezione ufficiale e si tengono gli incontri con gli autori.

I film in concorso all’Ischia Film Festival 2025

Il programma, vario e ben articolato, copre l’intero periodo del festival e propone una nutrita selezione di pellicole. Infatti ben 72 sono le opere selezionate, tra titoli in concorso, proiezioni speciali, omaggi e best of e lungometraggi e cortometraggi fuori concorso.

Dei 33 titoli in concorso 7 titoli gareggiano per il miglior lungometraggio, per il Premio Location negata 7 sono i film e altrettanti i corti, mentre per il Premio cortometraggi si contendono il riconoscimento ben 12 proposte.

Il programma completo è visionabile a questo link.

Sabato 5 Luglio, infine, si terrà la Serata di Premiazione XXIII IFF 2025 con la proiezione speciale di Parthenope di Paolo Sorrentino.

I Premi e i Riconoscimenti dell’Ischia Film Festival

Diversi i premi e i riconoscimenti che l’Ischia film Festival assegna ogni anno.

Il più prestigioso è il premio al miglior lungometraggio, che prende in considerazione differenti linguaggi cinematografici (fiction, animazione, documentario). Una giuria internazionale assegna l’Ischia Award al miglior lungometraggio e il Premio Castello Aragonese alla regia, oltre che il Premio Aenaria per la scenografia e il Premio Epomeo per la fotografia.

Una speciale attenzione è data ai temi della violazione di diritti umani e\o la mancata salvaguardia di paesaggi, beni architettonici, storici e identità culturali, al punto da aver istituito lo specifico Premio Location Negata.

Non vengono trascurati anche le pellicole brevi, di durata inferiore ai 52 minuti (inclusi i titoli di coda), insignite del Premio Miglior Cortometraggio, purché abbiano una particolare rilevanza culturale.

L’Ischia Film Award, invece, è attribuito ai personaggi del mondo del cinema che si sono particolarmente distinti nell’anno in corso. Nelle precedenti edizioni il premio è andato a personaggi del calibro di Bille August, Jean Sorel, Carlo Verdone, Valerio Mastandrea, Alessandro Borghi, Saverio Costanzo, Alice Rorhwacher e altri.

Il Premio Foreign Award premia, fin dalla prima edizione, la miglior produzione straniera che ha l’Italia come location. The Passion of the Christ di Mel Gibson, 007 Casino Royale di Martin Campbell, Angeli e demoni di Ron Howard, To Rome with love di Woody Allen solo per citarne alcuni.

Il Premio Plinius, ispirato alla figura del filosofo naturalista Plinio il vecchio, va a personalità, enti o iniziative che hanno lavorato per diffondere luoghi e storia della penisola.

Infine, non può mancare il Life Achivement Award, il Premio alla Carriera, consegnato per onorare una carriera eccezionale all’ospite d’onore.