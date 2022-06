Ischia Film Festival, sguardo sul cinema sociale in “Location Negata”

Temi sociali e di cronaca all’Ischia Film Festival: violazione dei diritti umani, parità di genere ed emarginazione, sono solo alcuni dei temi della sezione “Location negata” della 20esima edizione che si terrà nel Castello Aragonese dal 25 giugno al 2 luglio 2022.

«I film che accendono i riflettori sulle contraddizioni del nostro mondo, dimostrano il potenziale del cinema di sensibilizzare le coscienze degli spettatori. Attraverso la sezione “Location negata” non intendiamo sottrarci al dibattito su tematiche scomode ma necessarie per smuovere l’opinione pubblica internazionale», ha spiegato Michelangelo Messina, direttore artistico del Festival.

A noi rimane il mondo (anteprima campana), di Armin Ferrari, racconta il lavoro creativo di Wu Ming, il collettivo italiano di narratori militanti e d’avanguardia.

La storia travagliata del Congo è al centro di Amuka (anteprima campana), di Antonio Spanò.

Footsteps on the wind (anteprima campana), di Maya Sanbar, Faga Melo, Gustavo Leal, è un cortometraggio di animazione basato sulla canzone di Sting “Inshallah”.

È un lavoro su una comunità indigena argentina che prova a resistere all’ennesimo tentativo di distruzione della loro cultura, Husek (anteprima italiana), di Daniela Seggiaro.

I’ll stand by you (anteprima campana) di Virginija Vareikyte e Maximilien Dejoie è una storia al femminile che affronta il delicato tema del suicidio.

Di condizione della donna in Cina, e del tema dell’utero in affitto, si occupa il cortometraggio Lili alone (anteprima campana), di Zou Jing. L’amore di un padre che per la figlia neonata è disposto ad affrontare qualsiasi ostacolo, nel corto iraniano Middle eastern stories: Father (anteprima campana) di Reza Daghagh.

Protagonisti di Nosema (anteprima italiana), di Etna Ozbek, sono alcuni membri di una comunità cattolica di un piccolo villaggio rurale turco che, dagli anni ’90, sono stati privati della propria terra e delle proprie radici.

Once were humans (anteprima campana), di Goran Vojnović, è un film di confine girato tra Slovenia e Italia.

Singing in the wilderness (anteprima italiana), di Dongnan Chen, propone il tema dell’identità culturale attraverso le vicende di una minoranza etnica cinese.

Terra Dei Padri (anteprima campana), di Francesco Di Gioia, racconta la deportazione di numerosi civili nei primi anni di occupazione italiana in Libia.