“It Ends With Us – Siamo noi a dire basta” di Justin Baldoni

Basato sul romanzo omonimo It Ends with Us di Colleeen Hoover (pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer) arriva sugli schermi italiani il romantico, blockbuster di fine estate – con una incursione nel tema della violenza domestica: successo assicurato grazie a un mosaico di affascinanti attori, guardaroba colorati, stravaganti e scintillanti, ambientazioni molto glamour, patinata fotografia e, last but not least, le canzoni di Taylor Swift.

Lily Bloom (Blake Lively) è reduce dal funerale del padre abusivo cui non parlava da anni ed è sul tetto di un grattacielo ad ammirare lo skyline di Boston. Poco dopo arriva dopo una lunga giornata di lavoro l’affascinante neurochirurgo (ovviamente) Ryle Kincaid (Justin Baldoni, anche regista del film). Tra i due è attrazione a prima vista, anche se prima di sbocciare in una vera e propria relazione ci vorrà tutta la prima ora del film.

Nel frattempo Lily corona il suo sogno di aprire un negozio di fiori la cui commessa – poi migliore amica – altri non è che la sorella di Ryle, Allysa (Jenny Slate). Il presente e il passato si intrecciano in una serie di flashback degli anni dell’adolescenza di Lily (interpretata dalla brava Isabela Ferrer) e del primo amore Atlas (Alex Neustadter), un ragazzo cacciato dalla famiglia, che Lily ha aiutato a sopravvivere sia rifornendolo di cibo e e vestiti, sia emotivamente. Atlas in cambio ha offerto amore e affetto sincero a Lily, costretta ad assistere agli abusi del padre sulla madre.

Tornati al presente, Ryle mostra qualche problema di controllo della rabbia, soprattutto quando ricompare all’orizzonte Atlas (da adulto è Brandon Sklenar, sullo schermo una buona intesa con Blake Lively), nel frattempo diventato proprietario e chef di uno dei più rinomati ristoranti in città nonché ristorante preferito di Ryle (almeno fino a questo momento). L’affascinante e romantico Ryle diventa vieppiù violento – niente è brutalmente esplicito ma Lily ne porta i segni sul volto e soprattutto, nel cuore – e Lily inizia a chiedersi se questa relazione sia veramente ciò che vuole dalla vita.

Colleen Hoover – CoHo per le sue fan – è una scrittrice americana da oltre 20 milioni di copie, celeberrima nel mondo anglosassone, assurta a fenomeno internazionale grazie a TikTok e al passaparola dei social media. Nel 2016 scrive il suo primo romanzo bestseller (tuttora il più famoso), It Ends With Us, opera a metà tra il romanzo rosa e le storie young adult a cui aggiunge temi sociali, in questo caso quello della violenza domestica: è lo stile – insieme a un linguaggio semplice e diretto e a una certa dose di sensibilità – che ha permesso a questa quarantenne texana di conquistare le classifiche mondiali dei bestseller di mezzo mondo.

Il film prodotto, fortemente voluto e interpretato da Blake Lively non si discosta troppo dal libro e si affida a Christy Hall per la sceneggiatura che riesce a trasporre sullo schermo il percorso emotivo di Lily prima, durante e dopo il suo incontro con il fascinoso neurochirurgo Ryle. Blake Lively, dal canto suo, sembra trovarsi a propri agio nei panni della giovane donna.

Isabela Ferrer, Blake Lively e Colleen Hoover

In It Ends with Us protagonisti sono tutti giovani e belli, vivono in case eleganti oppure carine e accoglienti. Il negozio di fiori di Lily sembra una rassegna Pinterest e tutti sono sempre vestiti con colorati e bizzarri abiti molto alla moda, gioielli e stivali pieni di cristalli scintillanti in stile Taylor Swift (che compare nei ringraziamenti personali di Blake Lively dei titoli di coda) grande amica nella vita di Blake Lively e la cui canzone My tears Ricochet compare nel trailer e nel film.

Costato 25 milioni, con un incasso globale, dopo sole due settimane, di 180 milioni di dollari, It ends with us è un film patinato e ben confezionato, che però non approfondisce mai i personaggi e semplifica il tema della violenza domestica. Parla però ad un pubblico femminile – e non solo – di tutte le età, che è quello dell’autrice del romanzo, dei Booktoker e, ovviamente, grazie al coinvolgimento di Taylor Swift, anche alle swifties. Soprattutto, usa un linguaggio semplice e immediato per parlare di auto accettazione, rispetto per se stesse e fiducia in se stesse e nelle proprie forze: temi che toccano sempre le emozioni dello spettatore.

E hanno ancora – o di nuovo – molto appeal per il pubblico.

Titolo Originale: It Ends with us

Regia: Justin Baldoni

Sceneggiatura: Christy Hall

Cast: Blake Lively, Justin Baldoni, Jenny Slate, Hasan Minhaj, Amy Morton Isabela Ferrer, Alex Neustadter, Brandon Sklenar

Durataç 140 minuti

Sito Web: https://www.eaglepictures.com/it-ends-with-us-siamo-noi-a-dire-basta

Distribuzione: Eagle Pictures

Uscita Italia: 21 agosto 2024