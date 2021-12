Consegnati a Cinecittà Studios, con la presenza di molti ospiti del mondo dello spettacolo e dell’agroalimentare, gli Italian Food News Awards 2021: riconoscimenti per aziende, persone e prodotti eccellenti dell’agroalimentare italiano decretati da una giuria di professionisti del settore e organizzati da Italianfooonews.it, testata giornalistica quotidiana online specializzata nel food italiano con particolare riguardo all’ortofrutta.

Le cinque statuette di questa prima edizione, condotta da Gioacchino Bonsignore, sono andate al Consorzio dell’Aceto Balsamico di Modena per l’azione di internazionalizzazione del prodotto diventato un baluardo del Made in Italy nel mondo coprendo 120 paesi esteri e esportando il 92% della produzione, all’Associazione Terra! per l’impegno profuso nella lotta contro le aste a doppio ribasso, alla Coldiretti per l’impegno a tutela dell’agroalimentare italiano, al Presidente di Italmercati Fabio Massimo Pallottini per le sinergie positive apportate nei centri agroalimentari e al tre stelle Michelin Heinz Beck (nella foto che riceve il premio da Emilio Ferrara, direttore di Terra Orti) per avere aver saputo valorizzare in maniera eccellente le materie prime del comparto agroalimentare italiano.

Il galà di premiazione, seguito da una cena-degustazione di prodotti di eccellenza tra i quali quelli delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli A.O.A. e Terra Orti, main partner dell’evento, ha visto presenza di personaggi del mondo dello spettacolo, quali Violante Placito, Andrea Roncato, Rocío Munoz Morales, Antonio Catania, Giovanni Veronesi, Manetti Bros, Cinzia TH Torrini e Antonio Avati, ospiti del Festival Cinecibo, che si è svolto a Cinecittà dal 15 al 18 dicembre. Anche a Terra Orti è andato il premio Cinecibo Award per “Mini Green Chef” la web serie con Sandra Milo che ha raggiunto le generazioni più giovani con i temi della sana alimentazione.