IX edizione KUM! Festival Cantieri | Salute. Tema di quest’anno: AVERE CURA

Al via KUM! Festival, la rassegna ideata e diretta dallo psicoanalista Massimo Recalcati, che si terrà a Pesaro dal 17 al 19 ottobre 2025.

Al centro della IX edizione del festival nazionale delle scienze umane il tema “Salute. Avere cura”, filo conduttore di lectio, dialoghi e conversazioni che animeranno la città. Kum! 2025 invita a riflettere sulla cura e sul prendersi cura, sulla salute e sulla malattia, sul benessere e sul disagio, esplorandone le molte sfaccettature: filosofiche e psicologiche, mediche e scientifiche, sociali e politiche. Tre giorni, più di 20 eventi che vedranno protagonisti oltre 30 relatori tra filosofi e teologi, psichiatri e psicoanalisti, scrittori e artisti che si confronteranno sul tema dell’edizione da più punti di vista.

Sede del Festival la città di Pesaro che accoglierà incontri nei preziosi spazi dell’Auditorium Scavolini, della Sala Pallerini del Palazzo Gradari e del Cinema Astra. Tre luoghi del centro storico pesarese che lo trasformeranno nella cittadella di Kum! con punti informativi, spazi di incontro e una libreria attiva nei giorni del festival che proporrà la selezione dei testi degli autori presenti e tanto altro.

Il festival è promosso dall’associazione MOLO ETS con il sostegno del Comune di Pesaro e il contributo di AMGEN, Coop Alleanza 3.0, Lancia srl, Unione Buddhista Italiana e Fondazione Seragnoli. Il Book partner del festival è Librerie Coop.

Per l’edizione 2025 il festival KUM! ha ottenuto il patrocinio della Rete Italiana Città Sane OMS, dell’Ente Nazionale Sordi, di Assofarm, degli Ordini degli Psicologi e degli Assistenti Sociali della Regione Marche, degli Atenei di Camerino ed Urbino e della Provincia di Pesaro Urbino.

PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA: VENERDÌ 17 OTTOBRE

Il Festival sarà inaugurato ufficialmente venerdì 17 ottobre alle 17.00 con i saluti istituzionali presso l’Auditorium Scavolini. Il cartellone di eventi si aprirà alle 17.30 nell’Auditorium Scavolini con il dialogo tra il politico e attivista Marco Cappato e l’arcivescovo Vincenzo Paglia, un confronto su Cura, diritto e libertà, che ribadirà la necessità di sviluppare nuove chiavi concettuali, etiche, politiche e giuridiche per dare direzione all’esistenza individuale e collettiva. Si proseguirà alle 18.45 al Cinema Astra con un dialogo tra gli psicoanalisti Aldo Becce e Cristiana Fanelli, incentrato sul ruolo dello psicoanalista oggi nell’era del “post-umano”. A chiudere la giornata alle 21.15 presso il Cinema Astra il critico cinematografico Andrea Bellavita insieme al regista e sceneggiatore Giorgio Diritti analizzerà il concetto di cinema come cura.

Informazioni logistiche

Tutti gli eventi di KUM! sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria online tramite il sito del Festival. Alcuni di questi, selezionati dalla direzione scientifica per il loro maggior richiamo sul pubblico rientrano tra quelli prenotabili con KUMCard. La possibilità di sottoscrivere la KUMCard, oltre a riguardare quindi solo alcuni degli eventi, riguarda anche solo una parte dei posti disponibili in platea, i restanti posti restano sempre e comunque a ingresso gratuito con prenotazione gratuita. La KUMCard dà inoltre diritto all’accesso a contenuti esclusivi, e all’esclusivo Kit di KUM!25.

Come sempre il Festival è attento ai temi di accessibilità e inclusività. Anche quest’anno la progettazione del Festival, infatti, include per molti degli eventi la traduzione simultanea in LIS-Lingua italiana dei segni. Infine, grazie alla partnership tra KUM! e APA Hotels, tante strutture alberghiere hanno deciso di affiancare il Festival riservando offerte combinate e sconti al pubblico che esibirà un biglietto di prenotazione di KUM!25. Offerte e modalità di prenotazione alberghiera all’apposita sezione del sito https://www.kumfestival.it/kum-hospitality/.

La corte di Palazzo Gradari, vero hub del pubblico di Kum! ospiterà la libreria del festival con un’accurata selezione dei testi degli autori presenti ed una preziosa bibliografia tematica sugli argomenti di KUM! Cantieri Salute, grazie alla consolidata collaborazione con Librerie Coop, l’infopoint a disposizione dei partecipanti, il photo opportunity, il press corner e tante occasioni di incontro tra gli ospiti ed il pubblico

Per la sua storica sezione “Ritratti”, Kum! conferma la proficua collaborazione con Le Voci dei Libri, proprio a Pesaro dal 2017 riconosciuta dal MiC ‘Città che legge’, per affidare a lettori “di professione”, in grado di restituire la pagina scritta stimolando attenzione e curiosità nel pubblico, gli estratti degli incontri in cui si analizzano eminenti personalità della filosofia e della psicoanalisi. L’Associazione Culturale di promozione sociale “Le Voci dei Libri” è nata a Pesaro, il 24 aprile 2019, con lo scopo di svolgere attività nel campo della cultura, con particolare attenzione per la promozione della lettura ad alta voce e del libro. Aperta a tutti, senza alcuna distinzione, coinvolge attivamente oltre 150 persone: dai lettori più piccoli agli adolescenti, dai giovani agli adulti, fino alle voci più mature. Perché “non è mai troppo tardi” e “non è mai troppo presto” per diventare bravi lettori ad alta voce!

Infine, la rinnovata collaborazione con Pesaro Biblioteche ha portato a elaborare una serie di bibliografie che riguardano autori e argomenti di “Avere Cura”. Grazie al sistema bibliotecario cittadino, i volumi inerenti alla nona edizione saranno visionabili a partire da oggi all’interno del catalogo online e messi a disposizione degli utenti per il prestito. Tutte le info sono a disposizione su www.kumfestival.it