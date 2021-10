Si sono concluse da poco le riprese dell’ultimo corto di Fabrizio Sergi, giovane regista di Santa Teresa di Riva (Messina).

“Jason Brown” si intitola il cortometraggio ispirato al libro “Charlie Beach” dello stesso autore, da un soggetto e una sceneggiatura di Nino Ucchino in collaborazione con il regista e attore Orazio Stracuzzi Campagna. La trama ci porta nelle campagne di Serro, sul versante tirrenico della Sicilia: la collocazione temporale è il settembre 1943 nei giorni che precedono e seguono l’armistizio sottoscritto a due mesi dallo sbarco in Sicilia degli alleati. Il set è stato allestito tra S. Teresa di Riva, Scifì e Savoca, protagonista è Jason Brown, ufficiale medico dell’esercito statunitense, in un primo tempo disperso nelle campagne siciliane. “L’idea di realizzare un corto ispirato ai fatti della seconda guerra mondiale è nata circa dieci anni fa quando iniziai a dedicarmi alle ricerche relative allo sbarco in Sicilia con il supporto di associazioni e fondazioni italiane e straniere, per lo più canadesi; – spiega Sergi – si tratta di un genere che mi appassiona da sempre ma che ho deciso di affrontare solo ora dopo la pubblicazione del libro e nell’avvicinarsi dell’80° anniversario dallo sbarco”.

Il corto nasce in seguito all’incontro con l’attore americano Jason Duque, al quale è stato dedicato il titolo che nasconde un significato importante: “guaritore”. Oltre a Jason e Gia Duque, nel ruolo di protagonisti, recitano Orazio Stracuzzi Campagna (nel ruolo di don Fortunato, il parroco del paese), Adela Moldovan, Joseph Gugliotta, Dominga Sottile, Salvatore Coglitore: a questi si affiancano una trentina di interpreti, presi dalla quotidianità dei luoghi in cui il corto viene girato, che hanno collaborato già in passato con Sergi; la troupe tecnica è coordinata dall’aiuto regista Francesco Rungo con la direzione della fotografia affidata a Tommaso Pollino, le musiche scritte e composte da Lorenzo Sergi, l’edizione curata da Santi Crupi in collaborazione con Daniele Casablanca come fotografo di scena. Anche il Cinit Cineforum Italiano e la Zattera dell’Arte sono stati coinvolti nella realizzazione del corto che sarà presentato nei festival nazionali e stranieri, con particolare attenzione negli Usa e successivamente sulle nuove piattaforme televisive.