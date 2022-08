Joana Carneiro alla Fenice di Venezia

Grande attesa per il debutto al Teatro La Fenice di Venezia Fenice di Joana Carneiro, una delle più affermate direttrici d’orchestra, attualmente direttrice principale dell’Orquestra Sinfonica Portuguesa al Teatro Sao Carlos di Lisbona, nonché responsabile artistica della Estágio Gulbenkian para Orquestra .

Il programma musicale proporrà due pagine entrambe legate ai Balletti Russi e a quell’eccezionale fervore artistico che caratterizzò i primi anni del Novecento: la seconda suite del Sombrero de tres picos (Il cappello a tre punte) di Manuel de Falla e Le Sacre du printemps di Igor Stravinskij. El Sombrero de tres picos è un balletto di Sergej Djagilev tratto dall’omonima novella di Pedro Antonio de Alarcón, che narra delle burle subite dal galante Corregidor invaghitosi della bella mugnaia. Le Sacre du printemps (La sagra della primavera) di Igor Stravinskij nel 1913 alla sua prima rappresentazione scatenò una vera e propria rissa in sala, segnando la fine di un’epoca, l’archiviazione delle forme musicali romantiche e l’inizio della modernità in musica.

Dopo la prima di venerdì 26 sera e la replica di sabato 27 agosto, il concerto di domenica 28 agosto ore 20.00 sarà interamente riservato ai giovani dai 18 ai 35 anni, che potranno acquistare il biglietto per soli 10,00 €. Con l’evento speciale dedicato agli under35 in occasione del concerto di Joana Carneiro e dell’Orchestra del Teatro La Fenice di domenica 28 agosto, si rinnova il progetto La Fenice è giovane, volto a incentivare i ragazzi e le ragazze a frequentare il Teatro e godere della sua musica. Inoltre, sempre nella serata di domenica 28 agosto, a partire dalle ore 18.30 il pubblico di ragazzi e ragazze potrà accedere nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice per gustare un aperitivo con djset, realizzato con il sostegno di grandi marchi italiani.

Le due repliche fuori abbonamento di sabato 27 e domenica 28 agosto si inseriscono nell’ambito di La Fenice per la città e La Fenice per la città metropolitana, realizzate rispettivamente in collaborazione con la Municipalità e la Città Metropolitana di Venezia.

I biglietti (da € 15,00 a € 130,00, ridotto abbonati da € 15,00 a € 90,00; domenica 28 agosto under35 € 10,00) sono acquistabili nei punti vendita Vela Venezia Unica di Teatro La Fenice, Piazzale Roma, Tronchetto, Ferrovia, Piazza San Marco, Rialto linea 2, Accademia, Mestre, tramite biglietteria telefonica (+39 041 2424) e biglietteria online su www.teatrolafenice.it.