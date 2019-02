Il giorno di San Valentino, all’Auditorium Pollini di Padova, si rinnova la collaborazione tra l’Orchestra di Padova e del Veneto e il Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française con un concerto monografico dedicato a Offenbach. Protagonisti della serata, il soprano Jodie Devos, cantante francese dalla voce luminosissima e dalla tecnica brillante, e il direttore Laurent Campellone, interprete e promotore del repertorio lirico francese del XIX secolo come Direttore Musicale dell’Opéra e dell’Orchestre Symphonique De Saint Etienne.

Offenbach Colorature, oltre a rappresentare lo spirito del programma proposto, è il titolo del nuovissimo disco di Jodie Devos, interamente dedicato a uno dei più celebri e prolifici autori di operetta. La sua musica incornicia l’amore leggero, furtivo, condito con ironia e freschezza, sinonimo della stessa vitalità che ha contraddistinto il Théâtre des Bouffes-Parisiens, fondato dal compositore stesso, che nell’immaginario popolare richiama il ritmo del celebre Can can.

Il concerto sarà anticipato dalla prova generale aperta al pubblico alle ore 10.30 e da una introduzione all’ascolto con i protagonisti della serata alle ore 19.45 sempre in Auditorium.

INTERPRETI

Laurent Campellone, direttore

Laurent Campellone ha studiato direzione d’orchestra a Parigi. Ancora molto giovane, è stato nominato direttore assistente all’Opéra di Tolone, completando poi la sua formazione con Christoph Eschenbach. All’età di 29 anni, ha vinto all’unanimità il primo premio al Concorso internazionale di Spoleto (Italia). Da allora è stato invitato a dirigere numerose opere e concerti sinfonici, alla Deutsche Oper di Berlino, all’Opera di Manaus, a Sofia, al Bolshoi di Mosca, a Marsiglia, Spoleto, Tolone, Nantes e Angers, Bordeaux, Bogotá …

A lungo Direttore Musicale dell’Opéra e dell’Orchestre Symphonique De Saint Etienne, Laurent Campellone ha rilanciato una politica di riscoperta del repertorio lirico francese del XIX secolo, con Massenet (Saffo, Le Jongleur de Notre Dame, Ariane, Le Mage …), Gounod (La Reine de Saba, Polyeucte), Lalo (Le Roi d’Ys) … Questa passione per le rarità del repertorio francese non eclissa le sue letture, acclamate e apprezzate dalla stampa internazionale, delle partiture del grande repertorio, in particolare italiano.

Laurent Campellone dirige alla Novaya Opera Theater di Mosca, all’Opéra di Monte Carlo, ad Avignone, a Oman (Muscat) ed è stato invitato a partecipare alla riapertura dell’Opéra Comique a Parigi. Si esibisce regolarmente alla testa di numerose orchestre, quali la Münchner Rundfunkorchester (Orchestra della Radio Bavarese), l’Orchestra Nazionale del Brasile, la New Russia State Orchestra, l’Orchestra Filarmonica di Dublino, l’Orchestra Nazionale di Tolosa, la Sofia Philharmonic Orchestra, l’Orchestra Nazionale dell’Opera di Nancy, l’Orchestra Filarmonica di Nizza, ed è regolarmente ospite di prestigiosi festival in Francia, tra cui il Festival de la Chaise-Dieu e il Festival Berlioz.

Tra i suoi futuri progetti: La Belle Hélène à Nancy, Madame Favart, entrambe di Offenbach, all’Opéra Comique, e concerti con l’Orchestre Nationale de Lorraine e l’Orchestra di Padova e del Veneto.

Jodie Devos, soprano

Terminati gli studi presso l’Institut de Musique et de Pédagogie di Namur, nel 2013 Jodie Devos ha conseguito il Master of Arts presso la Royal Academy of Music di Londra. Già vincitrice di numerosi concorsi, nel 2014 ha vinto il Secondo Premio e il Premio del Pubblico al prestigioso Concorso Queen Elisabeth in Belgio, ed è entrata all’Accademia dell’Opéra Comique di Parigi, dove ha partecipato a Die Fledermaus (Ida e poi Adèle) e Les Mousquetaires au couvent di Louis Varney. È stata anche nominata Giovane Talento Artistico 2015 agli International Classical Music Awards (ICMA).

Jodie Devos è inserita in una carriera internazionale, esibendosi con direttori d’orchestra come Paolo Arrivabeni, Laurent Campellone, Mikko Franck, Leonardo Garcia Alarcón, Philippe Jordan, Dmitri Jurowski, Louis Langrée, Antonello Manacorda, Enrique Mazzola, Marc Minkowski, François-Xavier Roth, Christophe Rousset e Guy van Waas, e collabora con registi come Romeo Castellucci, Denis Podalydès, Emilio Sagi, Bob Wilson…

Il suo timbro luminoso e il suo virtuosismo le permettono di affrontare i ruoli più emblematici del repertorio di soprano di coloratura: Olympia in Les Contes d’Hoffmann, Eurydice in Orphée aux Enfers, Lakmé, la Regina della Notte ne Il Flauto Magico, Blonde ne Il ratto dal serraglio, Adèle in Le Comte Ory, Maria ne La figlia del reggimento, Philine in Mignon, La Fée in Cendrillon, Le Feu, Le Rossignol e La princesse ne L’Enfant et les sortilèges, Adèle ne La Chauve-souris, Titania nel Sogno di una notte di mezza estate.

Particolarmente apprezzata per la sua dizione e per le sue qualità di attrice, ella interpreta con uguale successo il repertorio d’opera francese ed in particolare l’opéra- comique: Le Timbre d’argent di Saint-Saëns, La Nonne sanglante di Gounod, Les Mousquetaires au couvent di Varney, Le Chalet d’Adam, Le Domino noir d’Auber. Jodie Devos registra esclusivamente per Outhere Music France.