Un delicatissimo dramma pscioogico e un’atmosfera da thriller per questo film ambientato ai giorni nostri a San Francisco.

Josephine (la bravissima Mason Reeves) ha solo sette o otto anni, ama il calcio e si allena ogni giorno con il suo sportivissimo papà. Una mattina, nel Golden Gate Park vicino casa dove vanno a correre, la piccola involontariamente assiste a una violenza carnale; poco dopo sopraggiunge il papà che riesce far catturare l’aggressore. Ma Josephine è l’unica testimone sulla scena del crimine e senza una sua dichiarazione c’è il rischio che il colpevole non possa essere punito.



Naturalmente Jo si fa tante domande che restano senza risposta e nel contempo i genitori Damien (Channing Tatum) e Claire (Gemma Chan) non riescono a spiegare certi fatti a una bambina così piccola, che è terribilmente e sempre più profondamente scossa.

Ma quando a scuola è la più veloce di tutti nella gara di corsa, le scappa di dire “così non sarò mai violentata”. Un commento che non sfugge agli insegnanti. Tuttavia sembra più interessata a proseguire con lo sport che alle sedute con la psicologa, specialmente quando il padre la iscrive a un corso di autodifesa.

La sua deposizione in tribunale, perciò, rappresenterà un momento tremendamente difficile ma assolutamente fondamentale per la salute mentale della piccola e per la sua precocissima presa di coscienza.



“Ho preso ispirazione – spiega la regista – da un fatto realmente accaduto quando ero molto piccola e mio padre riuscì a impedire una violenza”.

Un film perfetto, senza tempi morti, sempre in tensione, con una grande cura dei dettagli sia degli aspetti psicologici sia di quelli giuridici, non meno complessi, e con una recitazione molto convincente. Per la giovane regista Beth de Araujo, nata a San Francisco da madre cinese-americana e padre brasiliano, questo è il secondo lungometraggio, già insignito del Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival nel gennaio 2026 e presente in concorso per l’Orso d’Oro alla 76° edizione del Festival Del Cinema di Berlino, nel febbraio 2026.