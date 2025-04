La liceale Julie (Tessa Van den Broeck, vera tennista), è una giovane promessa del tennis. Passa le sue giornate tra la scuola, che chiude spesso un occhio con lei se deve andare dal fisioterapista o uscire prima per gli allenamenti in un’accademia belga d’elite destinata a formare le campionesse di domani.



La vita di Julie e di tutti gli atleti viene sconvolta quando Aline, l’ex giocatrice migliore dell’accademia, si toglie la vita. Le voci che corrono e si rincorrono intorno alla notizia sono di depressione per aver abbandonato il tennis e per la Pandemia e conseguente Lockdown. Ma poi Jeremy, l’allenatore di Aline, nonché di Julie, viene sospeso dall’accademia perché è in corso un’indagine penale, c’è l’accusa di comportamenti inappropriati.



Con delicatezza misurata e rispettosa, l’accademia, tramite il personale della scuola invita Julie a confidarsi e parlare se e quando lo ritiene opportuno.

Ma Julie non parla. Julie si mura nel suo silenzio, nella sua solitudine.

Il regista Leonard Van Dijl scrive con Ruth Becquart (che interpreta anche la madre di Julie) un film essenziale ma complesso a volte cupo, come cupe sono le ombre sul volto di Julie atleta e macchina da guerra controllata, che non lascia trapelare emozioni, perché nel suo orizzonte ha solo prestigiosi obiettivi sportivi. Nessuno intorno a lei, nemmeno i famigliari riescono a scalfire i suoi silenzi o perscrutare i motivi reali dietro il suo calo di rendimento scolastico.

Prodotto dalla tennista giapponese Naomi Osaka e dai fratelli Dardenne, Julie ha un segreto è un’indagine che esplora il mondo intenso e sottosopra, inquieto di una ragazzina. Leonard Van Dijl ha una sobrietà quieta e un rigore stilistico nel mettere in evidenza e in contrasto la vita di Julie all’interno del campo da tennis, dove comunica con una ferrea disciplina per reggere lo sforzo fisico, e quella fuori dove cerca da sola di capire come quelle due realtà sono cambiate e come poter reagire allo stress emotivo. La compositrice Caroline Shaw segue la vulnerabilità di Julie mentre districa i nodi del suo dolore. Volutamente nella scelta di rispettare il silenzio intimo di Julie, il film dà voce alle difficoltà delle vittime di abusi.