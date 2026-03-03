Mabel Tanaka è un’attivista da sempre. Quando frequentava la scuola elementare è stata mandata spesso nell’ufficio del preside perché cercava di liberare gli animali che venivano “tenuti prigionieri” nelle classi (una tartaruga, uccellini, rane, serpenti, …).

Il suo forte senso della giustizia lo ha preso della nonna che le ha insegnato ad osservare ed ascoltare la natura, e le sue esigenze, in riva a un laghetto circondato da una rigogliosa radura. Crescendo è diventata l’unica attivista della sua città, a discapito delle lezione al College che dovrebbe frequentare. Le sue battaglie sono rivolte quasi tutte contro il sindaco locale Jerry Generazzo, soprattutto quando ha in progetto di cancellare il “suo laghetto” per costruire una tangenziale.

Arrabbiatissima Mabel piomba in Università alla ricerca della sua professoressa la dott.ssa Sam, e dei suoi colleghi. Qui improvvisamente scopre che hanno trovato un modo per “trasferire” la coscienza umana in animali robotici realistici così da comunicare direttamente con la fauna selvatica. Mabel coglie al volo l’occasione di utilizzare questa tecnologia top secret per la sua missione e “salta” con la sua mente nel corpo di un castoro robotico.

Mentre esplora le numerose meraviglie del regno animale nei panni di un castoro, Mabel incontra una serie di nuovi amici animali, tra cui lo straordinario e gioviale castoro Re George, leader dello stagno e re dei mammiferi. Con l’aiuto di Re George, Mabel lavora per unire tutto il regno animale in un’avventura comica, selvaggia e inaspettata.

(L-R) Dr. Sam and Dr. Nisha in Pixar’s HOPPERS. Photo courtesy of Pixar. © 2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Diretto da Daniel Chong (We Bare Bears: Siamo solo orsi), co-scritto con Jesse Andrews (Luca, Elio), prodotto da Nicole Paradis Grindle (Gli Incredibili 2), con la colonna sonora originale del compositore Mark Mothersbaugh (Thor: Ragnarok), la colorata e divertente (molto divertente) commedia animata Disney e Pixar Jumpers – Un Salto tra gli Animali è una storia avventurosa.

Con toni disinvolti e ironici, e situazioni emozionanti, Jumpers affronta tempi complessi riguardanti il rispetto della natura, insegna ai bambini e ricorda agli adulti preziose lezioni come quella che per aiutare gli animali prima dobbiamo comprenderli; e non c’è spazio per la rabbia quando ti senti parte di qualcosa di grande; perché se stiamo unti ci aiutiamo, siamo sotto lo stesso cielo in un solo enorme microcosmo.

Dobbiamo fare i complimenti per la scelta delle voci italiane, dove spicca un meraviglioso professionista: Giorgio Panariello che con sentimento dà voce George, re castoro.