Da un grande potere derivano si grandi responsabilità. Vero. Lo sappiamo.

Ma ci sono supereroi che, a questo dovere morale, aggiungono il codice etico di: servizio, compassione, clemenza.

Basata sui fumetti (pubblicati per la prima volta nel 2013) di Mark Millar e Frank Quitely (nel 2017, Netflix ha acquistato l’intero catalogo di Millar), arriva su Netflix una nuova serie di SuperEroi che affronta di petto: dramma familiare e destino del mondo tracciando una metafora con la società americana (ma alla fine della fiera, si può adattare ad ampie mani, un po’ a tutte).

Partiamo dal fumetto.

Jupiter’s legacy versione strisce racconta la storia di Sheldon Sampson, un uomo d’affari americano che vive in modo particolare e personale la terribile bancarotta degli anni ’30. Dopo un periodo di febbre, da alcuni disegni che traccia mentre è in preda ad deliri, disegna, inconsapevolmente, una mappa per un’isola misteriosa. Un’isola che crede gli garantirà la capacità di salvare l’America dalla distruzione di se stessa durante la recessione economica. Insieme a suo fratello, Walter, scoprono che l’isola è in grado di conferire loro super poteri umani e dà così inizio a un’era di eroi.

Jupiter’s Legacy è un drama che attraversa il 900 e percorre le complesse dinamiche della famiglia, del potere e della lealtà. Dopo aver trascorso quasi un secolo a proteggere l’umanità, la prima generazione di supereroi del mondo deve guardare ai propri figli per continuare l’eredità.

Ma le tensioni aumentano quando i giovani (praticamente i figli) supereroi, affamati di dimostrare il loro valore, lottano per dimostrarsi all’altezza della leggendaria reputazione pubblica dei loro genitori e degli standard personali esigenti.

Disponibile in otto episodi (circa 50 minuti ciascuno) da venerdì 7 maggio su Netflix, affronta quesiti mica da poco: si può essere all’altezza di un’ideale?

La serie spazia tra passato (anni 30) e presente, tra i “padri” che hanno hanno acquisito i poteri e creato una dinastia (super)eroica con un codice etico (non si uccide nessuno, i cattivi vanno in galera) e i figli, con una loro personalità e identità che cerca di farsi spazio tra la forte personalità degli adulti.

Funziona meglio la parte ambientata nel passato, più originale, meno prevedibile, meno noiosa. Quella nel presente fa fatica a ingranare. Un po’ perché c’è abbondanza di queste superstorie ambientate nel presente, un po’ perché la generazione giovane non ha nè bellezza né carisma, insomma il confronto con “gli adulti” non regge