“K2, la grande controversia”: al Gabbiano la nuova rassegna “Cinema in vetta” con il CAI

Il Cinema Gabbiano di Senigallia lancia una nuova rassegna dal titolo “Cinema in vetta”, che grazie alla collaborazione con la sezione senigalliese del C.A.I. (Club Alpino Italiano) proporrà in sala una serie di cinque proiezioni tutte dedicate agli appassionati della montagna. Gli appuntamenti si terranno sempre di martedì una volta al mese (saranno due soltanto nel mese di maggio), nel consueto orario serale delle ore 21.15.
Si partirà martedì 17 febbraio con K2 – La grande controversia, il primo documentario destinato al grande schermo realizzato da un’icona dell’alpinismo come Reinhold Messner, che affronta coraggiosamente con questo film uno dei capitoli più controversi della storia dell’alpinismo italiano: la spedizione al K2 del 1954. Attraverso suggestive immagini d’archivio, Messner ricostruisce con una narrazione intensa gli eventi che portarono alla conquista della seconda vetta più alta del mondo, mettendo in luce le tensioni e le polemiche che seguirono.
Il film si concentra in particolare sulla figura di Walter Bonatti, giovane alpinista coinvolto nella spedizione, che per anni fu al centro di accuse e controversie. Messner offre una rilettura degli eventi, sottolineando come la solidarietà tra compagni di cordata possa trasformarsi in conflitto e come la verità possa essere offuscata da interessi e rivalità. K2 – La Grande Controversia non è soltanto un documentario sull’alpinismo, ma una riflessione profonda sulla natura umana, sull’onore e sulla ricerca della verità. L’opera di Messner invita lo spettatore a interrogarsi sul significato dell’eroismo e sulla complessità delle relazioni umane in situazioni estreme.
I prossimi film del ciclo saranno martedì 24 marzo Hermann Buhl – Oltre ogni cima; martedì 21 aprile L’ultima cima; martedì 5 maggio Ski – Il più grande ski tour di sempre; infine martedì 26 maggio Wild Days.
Ricordiamo come sempre che chi volesse evitare file può trovare i biglietti sempre disponibili in cassa o anche online sul sito www.cinemagabbiano.it.