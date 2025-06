Dopo una tragedia familiare, il ragazzo prodigio del kung fu, Li Fong (Ben Wang), è costretto a lasciare la sua casa di Pechino e a trasferirsi a New York con la madre. Li Fong cerca di liberarsi del suo passato e integrarsi con i suoi nuovi compagni di classe.

Malgrado gli sia stato proibito dalla madre di combattere, i guai sembrano raggiungerlo ovunque: infatti, per aiutare il suo “nuovo amico”, Victor (Joshua Jackson), un pizzaiolo del West Side, a saldare il suo debito con una delle tante gang di street fighter di MMA di New York, Li si offre di insegnargli il kung fu.



A questo punto, l’insegnante di kung fu di Li Fong, Mr. Han (Jackie Chan), chiede aiuto al primo “Karate Kid”, Daniel LaRusso (Ralph Macchio). Il ragazzo imparerà un nuovo modo di combattere fondendo gli stili dei due maestri in uno solo per la resa dei conti nelle arti marziali.

Da una sceneggiatura di Rob Lieber (Peter Rabbit), il regista britannico di serie televisive e video musicali Jonathan Entwistle raccoglie un’eredità pesante e dirige una storia in salsa nostalgica per i fan della saga di arti marziali iniziata nel 1984 che ha reso celebre o forse un’icona Ralph Macchio.

La storia originale, quella di un saggio maestro che insegna a un bambino come reagire sui bulli, è un tema che non è mai passato di moda. Qui viene rielaborato cercando di mantenersi fedele all’idea originale, con tanto di colonna sonora in stile anni 80, aggiungendo elementi per mantenere vitale il puro e sano svago.

Karate Kid: Legends è un film confezionato per coinvolgere ed entusiasmare i fan che vedranno Jackie Chan e Ralph Macchio allenare insieme un giovane studente.