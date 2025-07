Raramente siamo stati tanto d’accordo con i premi principali di una manifestazione festivaliera, ma quest’anno sapere che il Globo di Cristallo per il miglior film è andato alla coproduzione ceco-slovacca Better Go Mad in the Wild ci ha davvero riempito di gioia. Come scriviamo nella nostra recensione il “documentario rurale” dello slovacco Miro Remo offre uno sguardo smagato e affascinante su due gemelli stravaganti e pieni di vita, che offrono senza vergogna o eccessivi infingimenti un’opzione di vita alternativa, che ci fa per lo meno venire il dubbio che i veri pazzi siamo noi e non due agricoltori isolati nelle campagne della Boemia meridionale che parlano con le mucche e sognano di volare [PS: purtroppo, proprio mentre scriviamo queste righe, veniamo a sapere della morte di Frantisek Klisik, uno dei due fratelli, che ci riempie di tristezza…]. Se questo premio va al lato inventivo e in fondo giocoso della rappresentanza in concorso, i temi più sensibili e impegnati che quest’anno la dozzina di concorrenti proponevano all’attenzione della Giuria guidata dal produttore messicano Nicolás Celis sono stati comunque evidenziati negli altri riconoscimenti. La difficile situazione delle donne in Iran, per esempio, è rappresentata con un piglio interessante (per quanto con alcune semplificazioni narrative) in Bidad del coraggioso cineasta indipendente iraniano Soheil Beiraghi che porta a casa il Premio Speciale della Giuria grazie ad una narrazione partecipe, lirica e parzialmente stilizzata su stereotipi fiabeschi, dedicata alla forza espressiva del canto femminile in un regime che invece strozza le voci di dissenso e autonomia.

Il Premio per la Regia è da suddividere ex-aequo fra il francese Nathan Ambrosioni per il suo ritratto familiare femminile Out of Love, che purtroppo non abbiamo visto, e il lituano Vytautas Katkus che con il suo The Visitor ha proposto la storia di un ritorno alle radici che diventa anche un bozzetto illustrativo su una piccola comunità di outsider. Il film di Katkus non ci ha entusiasmato eccessivamente, ma è giusto evidenziare uno dei membri di una nuova, interessante nidiata di autori provenienti dal paese baltico.

Gli attori che sono stati premiati per la propria interpretazione hanno in effetti dato prova di intensità, saggezza espressiva ed equilibrio nell’affrontare temi molto delicati. La norvegese Pia Tjelta offre l’immagine poco lodevole di un’insegnante che rimane invischiata in un flirt con un richiedente asilo, capovolgendo così gli equilibri fra doveri e piacere personale, all’interno di un esordio, Don’t Call Me Mama di Nina Knag, che a nostro parere potrebbe fare buoni risultati al botteghino europeo grazie alla sua ottima fattura tecnica. Ancor più delicata la prova di nervi del catalano Àlex Brendemühl (già visto in opere di Luchetti, Petzold, Kahn, Sorogoyen…) che in When a River Becomes the Seadi Pere Vilà Barceló deve portare sulle spalle per ben tre ore di proiezione (a nostro modesto parere, un po’ eccessive) il ruolo di un padre la cui figlia è stata vittima di violenza sessuale.

Le produzioni di casa (per la precisione: ceco-slovacche) si aggiudicano anche un altro piccolo riconoscimento, una “Menzione Speciale” della Giuria attribuita alla giovanissima esordiente Katerina Falbrova, che in Broken Voices del praghese Ondrej Provaznik dà vita ad una fragile e sensibile quindicenne, vittima, ancora una volta, di manipolazione sessuale, il che conferma come in concorso i riflettori fossero puntati non casualmente sulla condizione della donna a diverse latitudini e nelle sue varie declinazioni (si veda anche il buon film della tunisina Gözde Kural, Cinema Jazireh, basato sulla vicenda reale di una madre afghana costretta a mascherarsi da uomo per sfuggire alle persecuzioni dei talebani). Fra i buoni film che sono rimasti a bocca asciutta citiamo il delicato e necessario Divia dell’ucraino Dmytro Hreshko, che narra per immagini silenziose la violenza subita dalla sua terra, o l’enigmatica nuova prova del mai scontato Bence Fliegauf, Jimmy Jaguar, imperfetto e ondivago quanto si vuole, ma comunque provocante nella sua riflessione sul male nascosto nella contemporaneità ungherese.

Non c’è stato modo di seguire in maniera programmatica la seconda selezione competitiva, Proxima, dalla quale comunque ci piace evidenziare almeno un paio di interessanti proposte, come una bizzarra storia fantastica, un coming of age femminile a cavallo di più generi, The Other Side of Summer del ceco Vojtech Strakaty o un altro ottimo esordio lituano, Renovation della brava Gabriele Urbonaite, in cui recita anche Roman Luc’kyj, già protagonista in Reflection di Vasjanovych. Oltre alle buone proposte in concorso, spesso opere prime e dagli approcci tutt’altro che scontati, apprezziamo sempre la possibilità che la cittadina termale ceca ci dà di recuperare con tutta calma le “hit di stagione”, ossia i grandi film passati a Berlino e Cannes, fra i quali quest’anno erano visibili sia l’ultimo Panahi, trionfatore sulla Croisette, che Dreams (Sex Love) di Dag Johan Haugerud, che ha conquistato l’Orso d’Oro, ma anche le opere più recenti di maestri come Radu Jude o Sergej Loznica.

Arrivederci alla 60esima edizione!