Kenneth Goldsmith al Teatrino di Palazzo Grassi

Il poeta e artista americano Kenneth Goldsmith presenta “I Declare a Permanent State of Happiness”, una lecture basata sul testo del Tractatus Logico-Philosophicus di Wittgenstein. Goldsmith, conosciuto per aver applicato il ready-made dada e il collage surrealista alla scrittura digitale e per essere il fondatore nel 1996 di UbuWeb, un archivio online dedicato all’avanguardia del XX e XXI secolo, incontra il pubblico insieme al duo curatoriale Francesco Urbano Ragazzi, Luigi Perissinotto, docente di Filosofia del Linguaggio, e Roberta Dreon, docente di Estetica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Kenneth Goldsmith, protagonista a Venezia della mostra “HILLARY: The Hillary Clinton Emails”, curata da Francesco Urbano Ragazzi al Despar Teatro Italia, è conosciuto nel mondo dell’arte contemporanea per aver applicato il ready-made dada e il collage surrealista alla scrittura digitale e per aver fondato nel 1996 UbuWeb, l’archivio online dedicato all’avanguardia del XX e XXI secolo.

A seguire la proiezione di film di Stan VanDerBeek, regista sperimentale ed esponente di spicco del New American Cinema Group i cui film sono disponibili su UbuWeb.

Evento a cura di Francesco Urbano Ragazzi realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’ Università Ca’ Foscari, Venezia, Zuecca Projects e Despar Aspiag Service.

Mercoledì 27 novembre 2019, ore 18.30

Kenneth Goldsmith – I Declare a Permanent State of Happiness

Teatrino di Palazzo Grassi

Ingresso libero fino a esaurimento posti