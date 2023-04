Con il titolo Eterni ritorni la Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto annuncia la terza edizione di Veneto Contemporanea, il Festival OPV dedicato ai compositori italiani del presente, che si terrà a Padova dal 15 aprile al 20 maggio 2023. Cinque appuntamenti tra musica e divulgazione con alcuni tra i più apprezzati interpreti e noti divulgatori musicali negli spazi di Palazzo Liviano e dell’Orto Botanico.

Ideato dal Direttore artistico OPV Marco Angius, Veneto Contemporanea vede la collaborazione della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, di RAI Radio 3 e RAI5 che registrerà per il palinsesto televisivo alcuni appuntamenti del Festival. La rassegna si avvale inoltre del patrocinio del Comune di Padova, del sostegno del Ministero della Cultura e della Fondazione Cariparo.

È nell’ambito della musica contemporanea che, per la prima volta nella storia di OPV, il prossimo 3 settembre 2023 terrà un concerto al Festival di Lucerna 2023, tra i più ambiti e autorevoli al mondo, accanto ad alcune delle maggiori compagini sul piano internazionale, dalla Oslo Philharmonic all’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia e Boston Symphony Orchestra, solo per citarne alcune.

L’Orchestra di Padova e del Veneto sarà diretta da Wolfram Christ, Direttore in residenza OPV 2023-24, nonché viola principale dell’Orchestra del Festival di Lucerna. Oltre a dirigere, Wolfram Christ sarà anche solista nei due Concerti per viola e orchestra appositamente commissionati per l’occasione a due dei massimi compositori contemporanei sulla scena mondiale: Jörg Widmann e Wolfgang Rihm. All’interno del concerto OPV si esibirà inoltre la clarinettista tedesca Sabine Meyer nel ruolo di solista, tra le grandi prime strumentiste dei Berliner Philharmoniker per volere del leggendario Herbert von Karajan.

Oltre a Wolfram Christ, gli altri artisti in residenza OPV 2023-24 saranno il violinista Giovanni Andrea Zanon, il compositore Luca Antignani e la pianista Leonora Armellini