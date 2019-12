Il Teatro Villa dei Leoni di Mira ha inaugurato la nuova stagione il 6 dicembre con La bancarotta di Goldoni, riscuotendo ampio successo di pubblico. Testo poco conosciuto, venne rappresentato per la prima volta a Venezia nel 1741 come rielaborazione di Pantalone mercante fallito, commedia dei Comici che l’autore annoverava tra le peggiori. Ormai trascinato nel vortice del gioco, Pantalone è afflitto dai debiti, rincorso dai creditori, disprezzato dagli ex protettori e abbandonato dalla sua famiglia. La bancarotta appartiene a quei lavori goldoniani in cui gradualmente le maschere cadono in disuso e inizia a delinearsi un’idea di testo più determinato ed esteso, contrariamente alla prassi del recitare a soggetto.

Vitaliano Trevisan ha riscritto la commedia trasportandola ai nostri tempi, modificandone la struttura, i personaggi e il linguaggio. Con stile pungente e sincopato, implacabile e sarcastico, Trevisan non lascia scampo al Veneto che lavora, tra fallimenti, approfittatori e immigrate.

L’azione si sposta da Venezia a un qualsiasi centro produttivo del Veneto orientale, rappresentato nei suoi vizi e difetti e in nessuna virtù. La cocaina, in primis, diventa mezzo di fluidificante per ogni tipo di rapporto umano, uno strumento capace apparentemente di sciogliere nodi personali, sociali e politici. Il “piccolo imprenditore” Pantalone, il formidabile Natalino Balasso, perde il capitale proprio a causa della droga. Sniffa in continuazione, incurante dei debiti, piangendo la perdita della cara consorte, l’unica forse in grado di ragionare cum grano salis. Pantalone arriva forse a capire che le disgrazie finanziarie non sono solo il frutto di errori e debolezze, ma il risultato paradigmatico di una più vasta disgregazione di valori della società? Non sembra, se non esita giocarsi la libertà personale.

Vite in bilico

Pure il valore della “buona” famiglia come garanzia della buona gestione dell’impresa viene messo in discussione, facendo del malcostume e dell’amoralità le filosofie più diffuse. La nuova compagna, una donna dell’est, interpretata da Marta Dalla Via, non esita a spennarlo, interessata solo a vivere da signora. C’è molto cinismo nel Conte (Fulvio Falzarano) e nel dottor Lombardi (Massimo Verdastro), entrambi relativamente toccati dalla sorte di Pantalone. Tra tutti i personaggi, i giovani sono gli unici che paiono interessati a cambiare vita. Il figlio di Pantalone, Leandro (Denis Fasolo), è qui un tontolone che recita Shakespeare, innamorato dell’infelice Clarice (Celeste Gugliandolo), succube di una madre magnaccia in carrozzella (Carla Manzon). Eppure, nell’omone che recita Amleto e tenta di rimediare ai danni paterni, viene fuori un’inadeguatezza totale che nemmeno la fuga disperata riuscirà a colmare. Non c’è speranza per nessuno, ma tanto egoismo e rassegnazione, specchio di una società sempre più imbarbarita.

La regia di Serena Sinigaglia punta indubbiamente sull’immediatezza del testo di Trevisan e fa dell’interazione tra personaggi il punto di forza di uno spettacolo assolutamente godibile. Non conta l’epoca, ma quel qualcosa di disumano insito nell’uomo che Sinigaglia riesce a trarre dai personaggi. La scena fissa di Maria Paola di Francesco è l’enorme facciata di una casa diroccata, inclinata a mo’ di pedana su cui gli attori recitano e dalle cui finestre spuntano. Ci pare chiaro il rimando al terreno che viene a mancare, alla crisi e al bilico a cui porta chi ne viene colpito. La stessa di Francesco cura anche i costumi, alcuni in stile, altri di taglio moderno, in un felice dialogo tra Settecento e Duemila.

Luca Benvenuti

Credits Tommaso Le Pera