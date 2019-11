Scritto e diretto da Nicolas Bedos (anche autore della colonna sonora con – Anne-Sophie Versnaeyen), La Belle Epoque è una storia che colma il cuore di struggente passione e fa scintillare gli occhi.

Divertente, originale (sì d’accordo, i fan della serie Westworld noteranno il riferimento), mai banale, è un film acuto e arguto sui rapporti di coppia, sul tempo che passa, sul sesso, sul cinema.

Victor è un uomo all’antica che odia il presente digitale. E’ stato un celeberrimo disegnatore, aveva una striscia quotidiana su un giornale. Poi la crisi.

Il figlio prova a coinvolgerlo in un progetto, mentre la moglie si circonda di super tecnologie, realtà virtuali, Victor non fa altro che guardare al passato. Quando un eccentrico imprenditore (un vecchio amico del figlio) si è reinventato il ruolo di regista e sceneggiatore, grazie all’uso di scenografie cinematografiche, comparse e un po’ di trucchi di scena, gli propone di rivivere il giorno più bello della sua vita, Victor non ha dubbi. Sceglie di tornare al 16 maggio del 1974: il giorno in cui in un café di Lione ha incontrato la donna della sua vita, la bellissima Marianne.

La commedia è una delizia, il cast a dir poco perfetto (Guillaume Canet un po’ più di tutti per il ruolo del regista, egoriferito, sceneggiatore “ti credi Dio?” “sono uno sceneggiatore!”) non sbaglia un tempo e un’espressione.

La Belle Époque porta avanti un discorso romantico – forse sdolcinato, ma lo fa con così tanta grazia, onestà e cinismo, che rilassa i battiti cardiaci – sul ricordare il come e il perché ci innamoriamo, ci siamo innamorati, di una persona. Lo fa scrutando il passato, riflettendo su come siamo diventati quello che siamo e anche su chi potremmo ancora aspirare a essere o diventare.

La Belle Epoque è commedia dove la magia dei sentimenti e la magia del cinema ballano il tango con lo spettatore.