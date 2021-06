Al via da lunedì 21 giugno a partire dalle ore 15.00, le prevendite del 49. Festival Internazionale del Teatro diretto da Stefano Ricci e Gianni Forte (ricci/forte) e organizzato dalla Biennale di Venezia, che andrà in scena a Venezia dal 2 all’11 luglio. I biglietti degli spettacoli, messi in vendita in numero limitato nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid, saranno acquistabili esclusivamente on line sul sito web della Biennale all’indirizzo www.labiennale.org.

Un racconto in quattro parti, sviluppato secondo la Comédie humaine di Balzac e colorato di tutte le sfumature del blue, il Festival di Stefano Ricci e Gianni Forte (ricci/forte) porta in scena “un crossing views dove gli undici spettacoli italiani e stranieri sconfinano oltre le linee di demarcazione, presentandoci opere d’interferenza con una eterogeneità di linguaggi, tecniche, codici e mezzi espressivi in dialogo con le urgenze del presente. Non un solo teatro ma molti teatri possibili. Plurali come l’universo perché il pensiero libero non conosce né dogane né frontiere” (ricci/forte).

Ci sarà il regista polacco Krzysztof Warlikowski, figura emblematica del teatro post comunista e Leone d’oro alla carriera, che inaugura la Biennale Teatro con la prima italiana di We are Leaving; Kornél Mundruczó, regista di teatro e di cinema dalle immagini dirompenti (suo il film Pieces of a Woman candidato all’Oscar), a Venezia con la compagnia indipendente Proton Theatre nello spettacolo Hard to be a God in prima per l’Italia; il Leone d’argento Kae Tempest, performer di spoken word che infiammano le giovani generazioni, come l’ultimo The Book of Traps & Lessons; la star letteraria Edouard Louis, giovane autore di best-seller tradotti in tutto il mondo, per la prima volta in scena con un proprio testo autobiografico, Qui a tué mon père, diretto da Thomas Ostermeier; l’originale teatro di Agrupación Señor Serrano e il teatro fisico di Adrienn Hód cob la sua compagnia. E ancora, autori singolari del teatro italiano come Roberto Latini, Danio Manfredini, Francesco Pititto e Maria Federica Maestri di Lenz Fondazione, Filippo Andreatta con il suo Office for a Human Theatre. Infine, il vincitore della quarta edizione di Biennale College Registi, Paolo Costantini, con Uno sguardo estraneo (ovvero come la felicità è diventata una pretesa assurda), ispirato a un famoso testo del Premio Nobel Herta Müller, e i neo vincitori del primo College dedicato alla performance site specific: il collettivo -ness (Rooy Charlie Lana, Giulia Zulian) con On a solitary Beach e Stellario Di Blasi autore di Ab Imis.

Ulteriori informazioni: www.labiennale.org