“La Casa di Carta 4” da Venerdì 3 Aprile

La Casa di Carta Parte 4 inizia nel caos: il Professore è convinto che Lisbona sia stata giustiziata, Rio e Tokio hanno distrutto un carro armato e Nairobi lotta tra la vita e la morte. La banda sta affrontando uno dei momenti più difficili di sempre e la presenza di un nemico tra i suoi stessi ranghi ostacola seriamente la riuscita del colpo.

Venerdì 3 aprile Netflix dà il via alla quarta parte de La casa di carta, la serie non in lingua inglese più vista sulla piattaforma, che sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Lo stesso 3 aprile, per celebrare l’atteso debutto della Parte 4, sarà disponibile su Netflix anche “La casa di carta: il fenomeno”, un documentario alla scoperta di tutte le curiosità sulla serie, da affiancare alla visione dei nuovi episodi per un’esperienza completa immersi nel mondo de La Casa di Carta.