La Casa – Il Risveglio del Male di Lee Cronin

È il 1981 quando Sam Raimi, con La Casa, porta sul grande schermo il primo capitolo di quello che, negli anni, è diventato uno dei franchise horror più popolari e amati. Seguono due sequel, entrambi ancora diretti da Raimi (La Casa 2 e L’armata delle tenebre) e con protagonista Bruce Campbell, diventato iconico nei panni di Ash. Nel 2013 Fede Alvarez riporta la saga al cinema con il quarto capitolo, il remake La Casa, in cui sia Sam Raimi che Bruce Campbell figurano come produttori. Passano altri 10 anni e, finalmente, Evil Dead torna sul grande schermo con il quinto capitolo, La Casa – Il Risveglio del Male, diretto da Lee Cronin. Anche questa volta Raimi e Campbell sono coinvolti come produttori con Cronin, al secondo lungometraggio da regista, che firma la sceneggiatura.

Quella di Evil Dead è una saga storica, con una tradizione solida, stilemi importanti e una grammatica riconoscibile. Lee Cronin fa sue queste istanze, con le radici ben piantate nelle origini e una visione personale sulla materia che infonde nuova linfa al franchise. La storia si sposta dalla consueta ambientazione (una baita sperduta nei boschi) per arrivare in un contesto urbano ed è un appartamento di Los Angeles a fare da teatro all’azione. Ellie (Alyssa Sutherland), che vive coi suoi tre figli, riceve la visita a sorpresa della sorella Beth (Lily Sullivan): le due non si vedono spesso ma il legame è forte. Quando Danny, il figlio maggiore di Ellie, trova il Necronomicon nei sotterranei del condominio si scatena il caos. Il Male si risveglia e si impossessa di Ellie, trasformandola in un’entità feroce e inarrestabile. Beth dovrà fare di tutto per salvare se stessa e i nipoti dalla violentissima furia della sorella.

La Casa – Il Risveglio del Male è un horror che fa del gore la sua cifra stilistica principale. L’appartamento diventa una trappola mortale da cui sembra impossibile sfuggire, il sangue scorre a fiumi e Lee Cronin trascina lo spettatore in uno spettacolare circo della carneficina. Il ritmo non cala mai, fatta eccezione per alcuni momenti più introspettivi in cui la sceneggiatura si prende del tempo per farci entrare nelle dinamiche relazionali tra i protagonisti. Ottimi gli effetti visivi e l’utilizzo del make-up, in un film che, tra trovate via via sempre più estreme, intrattiene e terrorizza dal primo all’ultimo minuto. Lee Cronin riporta al cinema la saga de La Casa in grande stile, confermando (dopo The Hole in the Ground, il suo lungometraggio d’esordio) di essere un regista che sa padroneggiare il linguaggio horror. Fra tradizione e innovazione, La Casa – Il Risveglio del male è un titolo imperdibile per gli appassionati del genere. Al cinema dal 20 aprile.

Titolo originale: Evil Dead Rise

Regia: Lee Cronin

Sceneggiatura: Lee Cronin

Genere: Horror

Cast: Lily Sullivan, Alyssa Sutherland, Morgan Davies, Gabrielle Echols, Nell Fisher

Durata: 97 minuti

Paese: USA, Irlanda, Nuova Zelanda

Data di uscita: 20 aprile 2023

Distribuzione: Warner Bros. Italia