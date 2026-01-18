La direttrice venezuelana Glass Marcano al debutto con l’Orchestra Haydn su pagine di Ginastera e Mozart

Anche nel 2026 la Stagione sinfonica della Fondazione Haydn prosegue con il debutto di alcuni tra i più interessanti giovani artisti della scena internazionale, per la prima volta alla guida dell’Orchestra Haydn. Martedì 20 gennaio alle 20 nell’Auditorium a Bolzano e mercoledì 21 alle 20,30 a Trento è la volta di Glass Marcano, giovane direttrice d’orchestra di origini venezuelane formatasi nel celebre Sistema Abreu, modello inclusivo di insegnamento della musica, nonché fucina di talenti che ha rivoluzionato l’educazione musicale in America Latina. Sono in programma pagine di Wolfgang Amadeus Mozart, come il Divertimento K 136 e la Sinfonia K 201, opere del compositore argentino Alberto Ginastera, Pampeana n. 3 e quattro danze dal balletto Estancia. Sulla crisi politica e le difficoltà che il Venezuela sta attraversando, la direttrice si è così espressa:

«La mia più grande speranza è che il Paese trovi un percorso verso la stabilità e la riconciliazione. Sogno un Venezuela dove il talento dei giovani non abbia limiti e dove la cultura continui a essere il motore che ci permette di ricostruirci come società: la musica è la nostra speranza».

Dopo gli studi con Teresa Hernandez e Alfredo Rugeles, Marcano si è affermata nel 2020 al concorso La Maestra di Parigi, dove ha ricevuto l’Orchestra Award, primo riconoscimento europeo dedicato a direttrici d’orchestra. Sul ruolo della donna in musica e sul tema della parità di genere nelle orchestre, Glass Marcano afferma:

«Per le musiciste, oggi ci sono sicuramente più spazi e riconoscimenti, ma ci sono ancora molte sfide da affrontare. Le donne hanno guadagnato visibilità e opportunità, e concorsi come La Maestra sono essenziali per aprire delle porte. Rispetto al passato, sento che ora abbiamo più possibilità di essere ascoltate e di poter portare al pubblico la nostra visione».

Maggiori informazioni e biglietti sul sito www.haydn.it