Venerdì 24 aprile per iniziativa del T-LAD (Teatro Laboratorio permanente di Arte Drammatica) in collaborazione con Echidna Cultura il pedagogo-regista Alessio Nardin, originario di Cavallino Treporti (Ve) e attivo da parecchi anni in diversi paesi europei, da ultimo in Russia, conduce dalle ore 17.30 alle ore 20.15 (fuso orario italiano) su internet il primo incontro di una masterclass on line cui partecipano una cinquantina di interpreti che operano nei Teatri Nazionali (che fanno parte dell’ Unione dei Teatri d’Europa) o sono allievi di Accademie Nazionali. “Per costruire il percorso di tre appuntamenti mi sono chiesto quale Teatro vogliamo sopravviva e cresca dopo aver superato la tragica esperienza della pandemia da Coronavirus – spiega Nardin – Numerosi partecipanti sono attori che hanno avuto modo in passato di lavorare sotto la mia direzione. Sono state le loro sollecitazioni a farmi avvertire che sarebbe stato importante per me adesso restituire al Teatro ciò che di più prezioso mi ha dato: incontrare le persone che ho artisticamente amato di più, parlare con loro ed occuparci insieme in modo elementare di alcuni autori esemplari del ‘900, per vederne concretamente l’azione nelle loro drammaturgie e magari, accompagnandoci a loro, poterci ispirare per le nostre scelte del presente e del futuro”. Gli autori e rispettivi testi sono nell’ordine A.P. Cechov (Il Gabbiano), Luigi Pirandello (La Patente) e Eduardo De Filippo (La grande Magia). Alla realizzazione dell’iniziativa hanno dato sostegno e supporto la collana letteraria CORPONOVECENTO, Paola Ambrosi (Università di Verona), Veronica Orazi (Università di Torino), Natasha Isaeva (studiosa, saggista di teatro e critica teatrale i.), Nadezhda Chamina (Università HSE di Mosca). I successivi incontri della Masterclass sono in programma il 30 aprile e il 6 maggio dalle ore 17.30 alle ore 20.15.